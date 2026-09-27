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Kızıltepe'de trafikte duran sürücüler kamyonetten dökülen ürünleri yeniden kasaya yükledi

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde kamyonetin kasasından yola saçılan sebze ve meyveleri, araçlarından inen diğer sürücüler toplayıp kasaya yeniden yükledi.

GİRİŞ: 27 Eylül 2026 - 15:42

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Kızıltepe'de trafikte duran sürücüler kamyonetten dökülen ürünleri yeniden kasaya yükledi

Olayın gelişimi:

Edinilen bilgiye göre, Yenikent Mahallesi’nde seyir halindeki kamyonetin kasasındaki kapak açılınca, kasadaki sebze ve meyveler yola saçıldı. Olay kısa sürede çevredeki sürücülerin dikkatini çekti ve cadde üzerinde saçılan ürünler trafiği etkiledi.

sürücülerin müdahalesi:

Araçlarından inen diğer sürücüler, kamyonet sürücüsüne yardımcı olarak yola yayılan sebze ve meyveleri topladı ve yeniden kasaya yükledi. Yardım anı, kısa sürede birlikte hareket ederek durumun kontrol altına alınmasını sağladı.

görüntüler ve sonrasında görülenler:

O anlar, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde yardım anı ve yola saçılan ürünlerin toplanma süreci net şekilde görülüyor.

MARDİN&#039;DE KAMYONETTEN DÖKÜLEN SEBZE VE MEYVELERİ DİĞER SÜRÜCÜLER TOPLADI

MARDİN'DE KAMYONETTEN DÖKÜLEN SEBZE VE MEYVELERİ DİĞER SÜRÜCÜLER TOPLADI

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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