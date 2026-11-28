Tavşanlı’da anma: sokaklardan yükselen hatıralar

Türk sinemasının özgün isimlerinden Ahmet Uluçay, vefatının 17. yılında memleketi Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde yapılan çalışmalarla anıldı. 1954'te Tavşanlı'nın Tepecik beldesinde doğan yönetmen, Karpuz Kabuğundan Gemiler Yapmak filmiyle geniş kitlelerin hafızasına kazınmıştı. Vefatına rağmen anısı, sokak röportajlarıyla tazelendi.

Röportajın kapsamı:

Uluçay’ın yerel bilinirliğini ölçmek amacıyla hazırlanan çalışmada, 2010 doğumlu iki genç tarafından yaklaşık 26 dakikalık bir sokak röportajı gerçekleştirildi. Çalışmada esnaftan mahalle sakinlerine, gençlerden eski tanıdıklara kadar yaklaşık 60 vatandaşla görüşüldü ve katılımcılara Uluçay’ı tanıyıp tanımadıkları ile filmini izleyip izlemedikleri soruldu.

Hemşehrilerin anıları ve genç kuşağın rolü:

Röportajlarda söz alan eski dostları ve hemşehrileri, Uluçay’ın sinemaya olan sarsılmaz tutkusunu, yokluklar içinde eserler verme azmini ve Tavşanlı kültürünü beyaz perdeye taşıma başarısını duygusal ifadelerle aktardı. Filmi izleyen vatandaşlar yapımın yöre kültürünü ve Anadolu insanının naif hikâyesini doğal bir dille yansıttığını belirtti. Genç kuşağın yürüttüğü çalışma, usta yönetmenin gençler tarafından da tanınmasına katkı sağladı.

Uluçay’ın sinema eğitimi almadan, kendi çabalarıyla ulusal ve uluslararası alanda önemli ödüller kazanması, anmada sıkça vurgulanan bir nokta oldu. Yapılan sokak röportajları, Tavşanlı halkının kültürel değerlerine sahip çıkma duygusunu bir kez daha ortaya koyarken, merhum yönetmen memleketinde rahmet ve saygıyla yad edildi.

TÜRK SİNEMASININ ÖZGÜN YÖNETMENLERİNDEN, "KARPUZ KABUĞUNDAN GEMİLER YAPMAK" FİLMİYLE HAFIZALARA KAZINAN TAVŞANLILI SİNEMACI AHMET ULUÇAY, VEFATININ 17. YILINDA MEMLEKETİ KÜTAHYA’NIN TAVŞANLI İLÇESİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN SOKAK RÖPORTAJLARIYLA ANILDI.