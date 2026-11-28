Manisa Büyükşehir Belediyesi konseri yoğun ilgi gördü

Manisa Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Gençlik Senfoni Orkestrası, Türk pop müziğinin unutulmaz ismi Sezen Aksuın eserlerini senfonik düzenlemelerle Manisalı sanatseverlerle buluşturdu. Şef İhsan Canbazoğlu yönetimindeki orkestra, farklı dinamikler ve zengin armonilerle sahnede dikkat çekti; gece, izleyicilerin yoğun ilgisiyle geçti.

orkestranın kuruluşu ve büyümesi:

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu konser sırasında orkestranın kuruluşundan bugüne kaydettiği gelişmeyi vurguladı. Başlangıçta 13 kişilik bir kadroyla yola çıkan topluluğun bugün 44 kişilik bir orkestraya ulaştığını belirten Dutlulu, kuruluş aşamasında merhum Ferdi Zeyrekin emeğine dikkat çekti. Dutlulu, projenin hayata geçirilmesinde ve sürdürülmesinde verilen sözleri yerine getirmenin önemine işaret ederek, ortaya konulan çalışmaları kalıcı kılmanın asıl başarı olduğunu ifade etti.

salon desteği ve devamlılık için önemi:

Konseri Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, Manisa Büyükşehir Belediyesi Rehberlik ve Teftiş Kurulu Başkanı Gencay Genç, Genel Sekreter Yardımcısı Ulaş Aydın, Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Ural Sevener ile Yeni Parti Manisa İl Başkan Vekili Erdem Nalbant ve çok sayıda vatandaş izledi. Dutlulu, orkestranın başarısında tüm ekip üyelerinin emeğinin bulunduğunu, tatillerinden fedakârlık yaparak provalara katılan müzisyenlere teşekkür ettiğini söyledi ve seyircinin desteğinin çalışmaların sürekliliği açısından büyük önem taşıdığını vurguladı. "Sizler bu orkestraya sahip çıktığınız sürece bu orkestra yaşamaya ve büyümeye devam edecektir" sözleri geceye damgasını vurdu.

Sezen Aksu şarkılarının senfonik yorumlarla yeniden şekillendiği konser, izleyicilerin alkışlarıyla sona erdi. Manisa Büyükşehir Belediyesi Gençlik Senfoni Orkestrası, gecede sunduğu performansla izleyicilere unutulmaz bir müzik deneyimi yaşattı ve orkestranın gelecek çalışmalarına yönelik beklentileri güçlendirdi.

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KONSERVATUVARI GENÇLİK SENFONİ ORKESTRASI, SEZEN AKSU’NUN UNUTULMAZ ŞARKILARINI SENFONİK DÜZENLEMELERLE MANİSALI SANATSEVERLERLE BULUŞTURDU. "BİR SEZEN SENFONİSİ" KONSERİ, YOĞUN KATILIMLA GERÇEKLEŞTİ.