Konaklama vergisi düzenlemesi uzatıldı:

Cumhurbaşkanı Kararı ile konaklama vergisinde uygulanan indirim bugün Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Karar, indirimli oranın 2027 yılı sonuna kadar sürmesini öngörüyor ve sektörün maliyet yönetimine katkı sağlaması amaçlanıyor.

resmi karar ve yürürlük:

Geçen yıl alınan düzenlemeyle 30 Nisan 2026 tarihli kararda vergi oranı %2'den %1'e indirilmişti. Yeni Cumhurbaşkanı Kararı ile bu yüzde 1 oranı, 31 Aralık 2027 dâhil olmak üzere uygulanmaya devam edecek.

sektöre etkisi ve amaçları:

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, uygulamanın sürmesinin turizm işletmelerinin maliyetlerini yönetmelerine katkı sağlayacağını belirtti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise 9 Kasım'daki Kabine Toplantısı sonrası indirimin bir yıl daha süreceğini açıklamıştı. Ersoy, alınan kararın uluslararası pazardaki rekabet gücünün desteklenmesini hedeflediğini vurguladı ve sektör desteği dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

Bakan Ersoy söz konusu uzatma hakkında, 'Konaklama vergisi 2027 yılı sonuna kadar yüzde 1 oranında uygulanmaya devam edecek' ifadelerini kullandı.

KONAKLAMA VERGİSİNDE YÜZDE 1’LİK ORANIN 2027 YILI SONUNA KADAR UYGULANMASINI ÖNGÖREN CUMHURBAŞKANI KARARI, BUGÜN RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANARAK YÜRÜRLÜĞE GİRDİ.