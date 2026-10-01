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Üniversitede gençlerin sesi: COP31 gönüllülük hazırlıkları masaya yatırıldı

BUÜ'de düzenlenen COP31 Türkiye Gönüllülük Programı buluşmasında iklim, gençlik ve eğitim odaklı projeler, gönüllülük ve yeşil beceriler ele alındı.

GİRİŞ: 01 Ekim 2026 - 10:08

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EDİTÖR: Aslı Han

Üniversitede gençlerin sesi: COP31 gönüllülük hazırlıkları masaya yatırıldı

BUÜ ev sahipliğinde COP31 Türkiye gönüllülük programı üniversite buluşması

Antalya’da gerçekleştirilecek 31. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP31) hazırlıkları kapsamında düzenlenen 'COP31 Türkiye Gönüllülük Programı Üniversite Buluşması', Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) ev sahipliğinde Prof. Dr. M. Mete Cengiz Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Etkinliğe BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bursa İl Müdürü Hayrettin Eldemir, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cafer Çiftci, BUÜ Sürdürülebilirlik Koordinatörü Doç. Dr. Yasemin Kaya ile çok sayıda akademisyen ve öğrenci katıldı.

açılış konuşması ve üniversitenin rolü:

Programın açılışında konuşan Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, üniversitelerin sürdürülebilirlik vizyonuna ve uluslararası sıralamalardaki ilerlemenin arkasındaki emeğe dikkat çekti. Yılmaz, GreenMetric sıralamasındaki yükselişin akademiden topluma yayılan çalışmaların sonucu olduğunu belirterek iklim krizinin yalnızca fen bilimlerini değil, sosyal bilimlerden tıp ve mühendisliğe kadar tüm disiplinleri ilgilendiren ortak bir sorun olduğunu vurguladı. Üniversitenin COP31 sürecine hazırladığı projeler ile Sürdürülebilirlik Koordinatörlüğü bünyesindeki akademik çalışmalarla destek sunduğu ve yeni eğitim-öğretim döneminin ilk gününde böylesi bir inisiyatife ev sahipliği yapmaktan duydukları memnuniyeti paylaştığı aktarıldı.

uzman sunumları ve gençliğin katılımı:

Panel oturumunda üç uzman sunum yaptı. UKX Kurumsal İletişim ve Marka Direktörü Ece Demirkol, 'COP31 Gönüllülük Programı: Kampüsten İklim Eylemine' başlıklı konuşmasında gençlerin küresel iklim hareketindeki rolünü ve gönüllülük fırsatlarını ele aldı. Doç. Dr. Yasemin Kaya 'Eğitim ve Gençlik Katılımı' sunumunda yeşil dönüşümün iş gücü piyasalarına etkisini, geleceğin yeşil becerilerini ve akademide sunduğu kariyer olanaklarını değerlendirdi. Prof. Dr. Sabahattin Sıddık Cindoruk ise 'İklim Değişikliği Karşısında Dirençli Kentler' başlığı altında kentsel riskler, altyapı çözümleri ve sünger kent uygulamalarına ilişkin yaklaşımları paylaştı.

Panel, katılımcıların sorularının yanıtlanmasının ardından toplu fotoğraf çekimiyle sonlandırıldı. Etkinlik, üniversite ortamında gençlerin iklim gündemine aktif katılımını teşvik etmeye ve COP31 sürecine yerelden katkı sunma hedefiyle düzenlenmiş bir buluşma olarak kayda geçti.

ANTALYA&#039;DA GERÇEKLEŞTİRİLECEK 31. BİRLEŞMİŞ MİLLETLER İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ KONFERANSI (COP31) SÜRECİ...

ANTALYA'DA GERÇEKLEŞTİRİLECEK 31. BİRLEŞMİŞ MİLLETLER İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ KONFERANSI (COP31) SÜRECİ KAPSAMINDA DÜZENLENEN "COP31 TÜRKİYE GÖNÜLLÜLÜK PROGRAMI ÜNİVERSİTE BULUŞMASI", BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BUÜ) EV SAHİPLİĞİNDE YAPILDI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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