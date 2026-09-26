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Vali Bozkurt Diyadin jeotermal sera OSB'de saha değerlendirmesi yaptı

Ağrı Valisi Önder Bozkurt, Diyadin Tarıma Dayalı İhtisas Jeotermal Sera OSB'yi ziyaret ederek sahadaki çalışmaları yerinde inceledi ve proje sürecini değerlendirdi.

GİRİŞ: 26 Eylül 2026 - 12:09

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Vali Bozkurt Diyadin jeotermal sera OSB'de saha değerlendirmesi yaptı

Vali Bozkurt'un saha incelemesi:

Ağrı Valisi Önder Bozkurt, Diyadin Tarıma Dayalı İhtisas Jeotermal Sera Organize Sanayi Bölgesi'ni ziyaret ederek sahada yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Ziyarette, proje alanındaki fiziki çalışmalar ile altyapı düzenlemeleri hakkında bilgi alındı.

Ziyaret sırasında saha koşulları, yürütülen uygulamalar ve mevcut altyapı durumu yetkililerle birlikte değerlendirildi. Bozkurt, projenin bölge tarımı ve istihdamına katkı sağlayacak yönlerini yakından takip ettiklerini belirtti.

Değerlendirme toplantısında ele alınanlar:

Ziyaretin ardından düzenlenen değerlendirme toplantısında, projenin mevcut durumu, gelinen aşama ve önümüzdeki süreçte yapılması planlanan çalışmalar detaylandırıldı. Toplantıda saha raporları ve ilerleme takvimi gözden geçirildi.

Toplantıya katılan yetkililer, uygulamada karşılaşılan hususları ve çözüm önerilerini paylaştı; projenin planlanan takvim doğrultusunda ilerlemesi için koordinasyonun sürdürüleceği vurgulandı. Diyadin Tarıma Dayalı İhtisas Jeotermal Sera OSB'nin bölge için stratejik bir yatırım olduğu değerlendirildi.

VALİ BOZKURT DİYADİN JEOTERMAL SERA OSB’DE İNCELEMELERDE BULUNDU

VALİ BOZKURT DİYADİN JEOTERMAL SERA OSB’DE İNCELEMELERDE BULUNDU

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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