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Van Gölü sahillerinde dip çamuru temizliği hız kazandı

Vali Ahmet Karakaya, Tatvan sahilinde devam eden Van Gölü dip çamuru temizliği çalışmalarını inceledi; yaklaşık 4 milyon m³ çamurun temizlenmesi planlanıyor.

GİRİŞ: 20 Eylül 2026 - 20:16

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EDİTÖR: Selin Yıldız

Van Gölü sahillerinde dip çamuru temizliği hız kazandı

Vali Karakaya tatvan sahilindeki çalışmaları yerinde inceledi:

Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, Tatvan kıyısında süren Van Gölü dip çamuru temizliği çalışmalarını yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. İnceleme sırasında yürütülen çalışmanın mevcut durumu ve bundan sonraki süreç ele alındı.

Çalışmanın sahadaki uygulaması ve planlanan aşamalar:

Kıyı şeridinde iş makineleri ile sürdürülen müdahaleler ilk etapta karadan yürütülüyor. Yetkililer, ilerleyen süreçte ilave araç ve ekipmanların devreye alınmasıyla çalışmaların göl üzerinden de devam ettirileceğini belirtti.

Hedefler, tahminler ve eşlik eden yetkililer:

Vali Karakaya, Tatvan, Ahlat ve Adilcevaz ilçelerindeki sahil kesimlerinde yaklaşık 4 milyon metreküp dip çamuru bulunduğunun tahmin edildiğini aktardı ve temizliğin uzun soluklu bir çalışma olduğunu vurguladı. İncelemeye; Güroymak Kaymakamı ve Tatvan Kaymakam Vekili Onur Aykaç, Bitlis İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Barış Soyal ile ilgili kurumların müdür ve yetkilileri eşlik etti. Çalışmalar tamamlandığında Tatvan, Ahlat ve Adilcevaz sahillerinin daha temiz bir görünüme kavuşturulması hedefleniyor.

VAN GÖLÜ’NDE DİP ÇAMURU TEMİZLİĞİ HIZ KAZANDI

VAN GÖLÜ’NDE DİP ÇAMURU TEMİZLİĞİ HIZ KAZANDI

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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