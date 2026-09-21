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yastıkla bagajda veterinere götürülen kezban köyüne döndü

Eskişehir'de üç gün önce doğan buzağı 'Kezban', ishal görünce sahibinin otomobil bagajında yastıkla kente götürülüp klinikte serumla tedavi edildi.

GİRİŞ: 21 Eylül 2026 - 11:09

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

yastıkla bagajda veterinere götürülen kezban köyüne döndü

yeni doğan buzağı şehir turundan sonra köyüne döndü

Eskişehir Tepebaşı ilçesi Yukarıkartal Mahallesi'nde hayvancılıkla uğraşan Musa Karakaya, üç gün önce doğan dişi buzağısı Kezban rahatsızlanınca köyde beklemek yerine kent merkezindeki veteriner kliniğine götürdü. Hayvanın rahat etmesi için otomobilin bagajına yastık konuldu; başı desteklenerek yolculuk sağlandı.

muayene ve müdahale:

Klinikte yapılan muayenede veteriner hekimler buzağının ishal olduğunu saptadı. Uygulanan tedavi kapsamında serum takıldı ve genel durumu izlemeye alındı. Müdahale sonrası Karakaya, buzağının başından ayrılmayarak bakımını üstlendi; tedavi tamamlandıktan sonra hayvan tekrar bagaja yerleştirilip köye geri götürüldü.

sahibinin açıklaması:

Musa Karakaya, köylerine düzenli veteriner gelmesine rağmen vakit kaybetmemek için kente inmeyi tercih ettiklerini söyledi. Karakaya, buzağın biraz üşüttüğünü ifade ederek, "Serum taktık buzağımıza, inşallah iyi olacak. Buzağımızın ismi Kezban, üç gün önce doğdu" dedi. Sahibi, tedavi boyunca hayvanın yanında kalarak süreci takip etti.

Olay, küçükbaş bakımında hızlı müdahatenin ve pratik çözümlerin önemini gösterirken, üreticinin çabası sayesinde Kezban kısa sürede sağlık merkezinden ayrılabildi ve bakımı için köyüne götürüldü.

MUSA KARAKAYA, BUZAĞISININ BAŞINDAN AYRILMADI

MUSA KARAKAYA, BUZAĞISININ BAŞINDAN AYRILMADI

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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