Hasat sürüyor, makine kullanımı artıyor:

Balıkesir'in Edremit Körfezi bölgesinde zeytin hasadı devam ediyor. Bölgenin önemli üretim merkezlerinden Burhaniye'de on binlerce kişi hasada katılırken, makine kullanımı da belirgin şekilde arttı. Üreticiler, makinelerin işleri kolaylaştırdığı ve hasat maliyetlerini aşağıya çektiği görüşünde.

Yörenin üreticileri, geleneksel el ile toplama yöntemine göre makinelerin hem zaman hem de işçilik açısından tasarruf sağladığını; bunun da toplam üretim maliyetini düşürdüğünü belirtiyor. Hasadın yoğun olduğu alanlarda makinelerle çalışma yaygınlaştı ve uygulamada devam ediyor.

Üreticilerin değerlendirmeleri:

68 yaşındaki İsmail Kurt, uygulamayı sahada özetledi: "Tam hasat zamanı mahsulleri topluyoruz. Makineler çıktı, biraz rahata kavuştuk. Makineler işimizi kolaylaştırdı. Herkes makine kullansın."

50 yaşındaki Adil Acar da makineleşmenin pratik faydalarına dikkat çekti, ancak ekonomik sıkıntılara işaret etti: "Evet, hasat işlemeye başladık. Makinelerin sayesinde hasadı işliyoruz, devam ediyoruz. Ve hasadımız şu anda iyi, fena değil, güzel. Yalnız durumlar biraz kritik. Yağ ucuz, memnun değiliz bu işten. Para desen yevmiyeler zaten. Yağı kurtarmadığı için bize yevmiye de az veriyorlar. O yönden sıkıntılı işlerimiz. Velhasılı işimiz zor."

48 yaşındaki Kasım Bozkurt ise sezondaki genel memnuniyetsizliğe değindi: "Biz bugün Burhaniye’nin Şarköy merasında zeytin işliyoruz. Fakat malumunuz bu sene zeytin hasadı çok sıkıntılı. İnsanlar hiç memnun değil; işçi memnun değil, işveren memnun değil. Çünkü yağ fiyatları çok düşük. İşçiler de aldığı fiyatlardan memnun değil. Çünkü şu çekilen sıkıntı az bir emekle olmuyor. Fakat bu işler makineler sayesinde biraz işimizi kolaylaştırıyor. Hasat bu şekilde devam ediyor."

Makineleşmenin sınırları ve beklentiler:

Yerel üreticiler makinelerin iş gücü ihtiyacını azalttığını ve zaman tasarrufu sağladığını kabul ediyor; ancak sezon gelirleri ve zeytinyağı fiyatlarındaki düşüş, işçi ve üretici gelirlerini baskılıyor. Bu nedenle makineleşme, operasyonel maliyetleri düşürse de, üreticilerin genel ekonomik memnuniyetini tek başına çözmüyor.

Sonuç olarak Burhaniye'de gözlenen eğilim, zeytin hasadında verimliliği artırma amaçlı makine kullanımının yaygınlaşması yönünde. Üreticiler, kısa vadede iş yükünü hafifleten bu dönüşümün maliyetleri düşürdüğünü söylerken, sektörün sürdürülebilir geliri için fiyat dengelerinin de gözetilmesi gerektiğini vurguluyorlar.

ZEYTİN HASADI