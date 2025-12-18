Alınteri Feribotları Resmen GESTAŞ Filosuna Katıldı

Alınteri Feribotları GESTAŞ flamasında

Çanakkale Boğazı’nda son 14 yılı Gestaş çatısı altında kiralık olarak hizmet veren, 60 yılı aşkın geçmişe sahip Alınteri feribotları artık GESTAŞ’ın kendi filosunda yer alacak.

Filo yatırımlarını hızlandıran şirket, tamamı öz sermaye ile Alınteri 8 ve Alınteri 18 gemilerini satın alarak kadrosuna dahil etti.

Kiralamanın sona ermesi ve devralma

GESTAŞ Deniz Ulaşım, 2006 yılında Çanakkale Boğazı ve Adalar hattında deniz taşımacılığına başladı. 2011 yılında Çanakkale-Kilitbahir hattında hizmet veren Kilitbahir Deniz Nakliyat’a ait Alınteri feribotlarını kiralık olarak filosuna kattı.

Kiralık sözleşme, 16 Aralık 2025 tarihi itibarıyla sona erdi ve Alınteri 8 ile Alınteri 18 resmi olarak GESTAŞ’ın öz malı oldu.

İsimler tarihle birlikte yaşatılacak

Çanakkale Boğazı’nda 'Kilitbahir feribotları' olarak anılan bu iki geminin isimlerinde değişiklik yapılmayacak. Alınteri 18 ve Alınteri 8, aynı isimleriyle GESTAŞ flaması altında seferlerine devam edecek.

