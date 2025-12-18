DOLAR
42,73 -0,03%
EURO
50,2 0%
ALTIN
5.941,03 0,32%
BITCOIN
3.733.306,52 -1,5%

Alınteri Feribotları Resmen GESTAŞ Filosuna Katıldı

Çanakkale Boğazı'nda 60 yılı aşkın süredir hizmet veren Alınteri 8 ve Alınteri 18, GESTAŞ tarafından öz sermaye ile satın alındı ve isimleri korunarak seferlere devam edecek.

Yayın Tarihi: 18.12.2025 12:42
Güncelleme Tarihi: 18.12.2025 12:42
Alınteri Feribotları Resmen GESTAŞ Filosuna Katıldı

Alınteri Feribotları GESTAŞ flamasında

Çanakkale Boğazı’nda son 14 yılı Gestaş çatısı altında kiralık olarak hizmet veren, 60 yılı aşkın geçmişe sahip Alınteri feribotları artık GESTAŞ’ın kendi filosunda yer alacak.

Filo yatırımlarını hızlandıran şirket, tamamı öz sermaye ile Alınteri 8 ve Alınteri 18 gemilerini satın alarak kadrosuna dahil etti.

Kiralamanın sona ermesi ve devralma

GESTAŞ Deniz Ulaşım, 2006 yılında Çanakkale Boğazı ve Adalar hattında deniz taşımacılığına başladı. 2011 yılında Çanakkale-Kilitbahir hattında hizmet veren Kilitbahir Deniz Nakliyat’a ait Alınteri feribotlarını kiralık olarak filosuna kattı.

Kiralık sözleşme, 16 Aralık 2025 tarihi itibarıyla sona erdi ve Alınteri 8 ile Alınteri 18 resmi olarak GESTAŞ’ın öz malı oldu.

İsimler tarihle birlikte yaşatılacak

Çanakkale Boğazı’nda 'Kilitbahir feribotları' olarak anılan bu iki geminin isimlerinde değişiklik yapılmayacak. Alınteri 18 ve Alınteri 8, aynı isimleriyle GESTAŞ flaması altında seferlerine devam edecek.

FİLO YATIRIMLARINI HIZLANDIRAN ŞİRKETİMİZ, TAMAMI ÖZ SERMAYE İLE OLMAK ÜZERE ALINTERİ 8 VE...

FİLO YATIRIMLARINI HIZLANDIRAN ŞİRKETİMİZ, TAMAMI ÖZ SERMAYE İLE OLMAK ÜZERE ALINTERİ 8 VE ALINTERİ 18 GEMİLERİNİ SATIN ALARAK FİLOSUNA DAHİL ETTİ.

ÇANAKKALE BOĞAZI’NDA SON 14 YILI ŞİRKETİMİZDE KİRALIK OLMAK ÜZERE, 60 YILI AŞKIN SÜREDİR HİZMET...

İLGİLİ HABERLER

SGK 1000 Personel Alımı 2026: Mülakatsız, KPSS Puanı Yeterli — Başvuru Tarihleri

Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 Personel Alımı 2026: Başvuru Tarihleri ve Kadrolar

İBB Ücretsiz ALES ve DGS Kursları — Başvuru, Tarihler ve Şartlar

Zemheri 22 Aralık’ta Başlıyor: Türkiye 40 Gün Sürecek Dondurucu Soğuklara Hazırlanıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sarıgöl'de Kartpostallık Sonbahar: Bağlarda Budama Çalışmaları Sürüyor
2
Alınteri Feribotları Resmen GESTAŞ Filosuna Katıldı
3
Kadının Güçlenmesi Bursa Platformu Oyak Renault’da Buluştu
4
AOSB Başkanı Bekir Sütcü: Sanayicinin İhtiyaçlarını Önceleyen Bütüncül Yönetim ve 12 Vizyoner Proje
5
Merkez Kariyer Uzmanları: Özlük Hakları Düzenlemesi Erteleme Olmaksızın Yürürlüğe Girmeli
6
Logo Yazılım ve İş Bankası'ndan Fatura Finansmanı: Vadeli e-Faturalar Tek Tıkla Nakde Dönüyor
7
Öksüt Madencilik 2025'te 14 Uluslararası Ödül Kazandı

SGK 1000 Personel Alımı 2026: Mülakatsız, KPSS Puanı Yeterli — Başvuru Tarihleri

Cihan Şensözlü Hakkında Yakalama Kararı: 'Cihanna' Operasyonunda Gelişme

Mümine Senna Yıldız Gözaltında: İstanbul'da 18 Aralık 2025 Uyuşturucu Operasyonu

Okan Karacan Gözaltına Alındı: GAİN Medya Soruşturması Detayları

Zemheri 22 Aralık’ta Başlıyor: Türkiye 40 Gün Sürecek Dondurucu Soğuklara Hazırlanıyor

Taşacak Bu Deniz Final mi? TRT 1'den Erken Final İddialarına Yanıt

Sahil Güvenlik 2025 Uzman Erbaş Alımı Başladı — Başvuru Şartları ve Tarihler

31 Aralık Tatil mi? 1 Ocak 2026 Resmi Tatil ve Tatil Süresi

2026 KPSS Takvimi Açıklandı: Lisans, Önlisans, Lise ve DHBT Tarihleri

Aile Bakanlığı 3 Bin Personel Alıyor: Başvuru Duyurusu Aralık 2025'e Bekleniyor

İBB Ücretsiz ALES ve DGS Kursları — Başvuru, Tarihler ve Şartlar

Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 Personel Alımı 2026: Başvuru Tarihleri ve Kadrolar