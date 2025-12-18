Sahil Güvenlik 2025 Uzman Erbaş Alımı Başladı — Başvuru Şartları ve Tarihler

Sahil Güvenlik 2025 Uzman Erbaş Alımı Resmi Gazete'de

Sahil Güvenlik Komutanlığı bünyesindeki ihtiyacı karşılamak üzere yapılan 2025 uzman erbaş alımı ilanı, 18 Aralık 2025 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı. Adaylar başvurularını yalnızca e-Devlet kapısı üzerinden gerçekleştirebilecek.

Başvuru Tarihleri ve Başvuru Yolu

Başvuru dönemi: 19 Aralık 2025 ile 29 Aralık 2025 tarihleri arasında.

Başvuru şekli: Başvurular yalnızca internet üzerinden, e-Devlet aracılığıyla yapılacaktır. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

Başvuru ekranı: e-Devlet üzerindeki "Sahil Güvenlik Komutanlığı İş Başvurusu" sekmesi kullanılabilir veya başvuru için şu adres ziyaret edilebilir: https://www.turkiye.gov.tr/sahilguvenlik-komutanligi-is-basvurusu

Başvuru Şartları

Uyruk ve cinsiyet: Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak.

Eğitim durumu: En az lise veya dengi okul mezunu olmak.

Yaş sınırı: 27 yaşını bitirmemiş olmak (1 Ocak 1998 ve sonrası doğanlar).

Askerlik durumu: Yapmış, yapıyor olmak veya terhis üzerinden 5 yıl geçmemiş olmak.

Terhis tarihi şartı: 19 Aralık 2020 ve sonrasında terhis olanlar başvurabilir.

Hizmet devamı: Hizmetine devam eden askerler, birliklerinden alacakları uygunluk belgesi ile başvuruda bulunabileceklerdir.

Daha fazla detay ve branş dağılımları için kurumun bilgilendirme kılavuzu incelenmelidir: www.sg.gov.tr

Başvuru Sonuçları ve Sonraki Aşamalar

Başvuru sürecinin 29 Aralık 2025'te sona ermesinin ardından komutanlık tarafından yapılacak incelemeler sonucu, adayların sınav ve mülakat tarihlerinin Ocak ayı sonuna kadar ilan edilmesi bekleniyor.

Adayların e-Devlet bildirimlerini ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın resmi web sitesini yakından takip etmeleri önem taşıyor.