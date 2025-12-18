TBB'den Kırıkkale Belediyesi'ne 8 milyon TL'lik ekskavatör hibesi

TBB'den Kırıkkale Belediyesi'ne 8 milyon TL'lik ekskavatör

Belediye araç parkuru Ankara'da güçlendi

Türkiye Belediyeler Birliği tarafından Kırıkkale Belediyesi'ne hibe edilen yaklaşık 8 milyon TL değerindeki paletli ekskavatör, Ankara'da düzenlenen törenle belediye yetkililerine teslim edildi.

Çankaya Belediyesi yerleşkesinde gerçekleştirilen törende, hibe edilen aracın sembolik anahtarı Belediye Başkanı Ahmet Önal'a takdim edildi. Tören, TBB'nin belediyelerin hizmet kapasitelerini artırmak ve acil ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla düzenlediği hibe programı kapsamında yapıldı.

Kırıkkale Belediyesi yetkilileri, ekskavatörün kent genelindeki altyapı çalışmaları ve acil müdahale hizmetlerinde kullanılacağını, bunun için belediye bütçesinden herhangi bir harcama yapılmayacağını bildirdi.

Törende konuşan Başkan Ahmet Önal şunları söyledi: "Türkiye Belediyeler Birliği tarafından Kırıkkale Belediyemize hibe edilen 22 tonluk, yaklaşık 8 milyon TL değerindeki ekskavatörü teslim aldık. Başta TBB Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu olmak üzere, Başkan Vekilimiz Sayın Vahap Seçer’e teşekkür ediyorum. Kentimize hayırlı olsun".

Hibe edilen araçla Kırıkkale'nin araç parkurunun güçlendirilmesi ve belediye hizmetlerinin hızlanması hedefleniyor.

