Çankırı’da Trafiğe Kayıtlı Araç Sayısı 74 bin 389 oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı Kasım ayı motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı. Buna göre, Çankırı’da trafiğe kayıtlı araç sayısı Kasım ayı sonu itibarıyla 74 bin 389 oldu.

Taşıt türlerine göre dağılım

Bu taşıtların yüzde 36,0'ını otomobil, yüzde 23,6'sını traktör, yüzde 21,9'unu motosiklet, yüzde 13,2'sini kamyonet, yüzde 3,2'sini kamyon, yüzde 0,9'unu minibüs, yüzde 0,8'ini otobüs ve yüzde 0,5'ini ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Kasım 2025 kayıtları ve aylık değişim

Çankırı’da Kasım ayında 368 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Trafiğe kaydı yapılan toplam 368 adet taşıt içinde motosiklet yüzde 38,1 ile ilk sırada yer aldı. Bunu yüzde 31,3 ile otomobil, yüzde 20,4 ile kamyonet ve yüzde 7,3 ile traktör takip etti.

Öte yandan, Çankırı’da Kasım ayında trafiğe kaydı yapılan toplam taşıt sayısı bir önceki aya göre 4 adet arttı.

