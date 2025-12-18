Garanti BBVA’den 1,7 milyar euro Antalya-Alanya Otoyolu sürdürülebilir finansmanı

Garanti BBVA, Antalya-Alanya Otoyolu için 1,7 milyar euro sürdürülebilir finansmana imza attı

Garanti BBVA, Antalya-Alanya Otoyolu Projesi için sağlanan 1,7 milyar euro tutarındaki finansmanda kredi vadesi boyunca Sürdürülebilirlik Koordinatörü olarak görev alarak Türkiye’de kurumsal bir şirkete sağlanmış en büyük sürdürülebilirlikle bağlantılı kredi işlemlerinden birini gerçekleştirdi.

Finansman yapısı ve yenilikçi uygulamalar

Proje finansmanında Garanti BBVA, kendi portföyünde bir ilki gerçekleştirerek ilk sürdürülebilirlikle bağlantılı IRS (faiz swap) işlemini de hayata geçirdi. Türk bankalarının yanı sıra uluslararası bankalar ve kalkınma finansmanı kuruluşları dahil olmak üzere 14 finansal kuruluş toplam yapıda yer aldı; bu iş birliği sürdürülebilir finansal mimarinin gelişimi açısından örnek bir model oluşturuyor.

Sürdürülebilirlik hedefleri

Finansman, güçlü bir sürdürülebilirlik çerçevesi doğrultusunda kurgulandı. Projede sürdürülebilir inşaat uygulamaları, yenilenebilir enerji kullanımı, EV şarj altyapısının oluşturulması ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin desteklenmesi gibi alanlar öncelikli hedefler arasında yer alıyor. Ayrıca proje, IFC Performans Standartları ve Ekvator Prensipleri gerekliliklerini referans alarak uluslararası sürdürülebilirlik kriterlerine uygun şekilde tasarlandı.

Beklenen ekonomik etki

Otoyol tamamlandığında Antalya-Alanya arasındaki yolculuk süresi 2,5-4 saatten 36 dakikaya inecek; projenin turizm, ticaret ve bölgesel hareketlilik açısından güçlü bir ekonomik etki yaratması bekleniyor.

Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Sinem Edige şunları söyledi: "İmza attığımız bu finansman modeli, Türkiye’de sürdürülebilir altyapı yatırımları için yeni bir ölçüt oluşturma özelliğine sahip. Bağımsız Ekonomik Etki Değerlendirme Raporu’na göre bu proje; doğrudan harcamalar, tedarik zinciri bağlantıları ve çalışan gelirlerindeki artış yoluyla bölgenin ekonomik katma değerini belirgin şekilde artıracak. Banka olarak hem çevresel hem ekonomik etki oluşturan bu projenin kredi vadesi boyunca sürdürülebilirlik koordinasyonunu üstlenmekten gurur duyuyoruz".

GARANTİ BBVA GENEL MÜDÜR YARDIMCISI SİNEM EDİGE