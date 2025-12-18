DOLAR
42,73 -0,03%
EURO
50,2 0%
ALTIN
5.941,03 0,32%
BITCOIN
3.733.306,52 -1,5%

AOSB Başkanı Bekir Sütcü: Sanayicinin İhtiyaçlarını Önceleyen Bütüncül Yönetim ve 12 Vizyoner Proje

AOSB Başkanı Bekir Sütcü, sanayiciyi önceliklendiren bütüncül yönetim anlayışı ve fizibiliteleri tamamlanan 12 vizyoner projeyle yatırımlara hazır üretim ortamı sunduklarını açıkladı.

Yayın Tarihi: 18.12.2025 12:55
Güncelleme Tarihi: 18.12.2025 12:55
AOSB Başkanı Bekir Sütcü: Sanayicinin İhtiyaçlarını Önceleyen Bütüncül Yönetim ve 12 Vizyoner Proje

AOSB Başkanı Bekir Sütcü: Sanayicinin İhtiyaçlarını Önceleyen Bütüncül Yönetim

Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi (AOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütcü, bölgenin gelişim süreci, mevcut durumu ve geleceğe yönelik hedefleri hakkında yaptığı açıklamada, "Sanayicinin ihtiyaçlarını önceleyen bütüncül bir yönetim anlayışı benimsiyoruz" dedi. Sütcü, AOSB'nin yatırımcıya hazır, güçlü ve sürdürülebilir bir üretim ortamı sunduğunu vurguladı.

Ziyaret ve heyet

AOSB yönetimi, Ticaret Bakan Yardımcısı Özgür Volkan Ağar ve beraberindeki heyeti ağırladı. Ziyarette İhracat Genel Müdürü Mehmet Ali Kılıçkaya, Daire Başkanı Caner Bozat, OAİB Genel Sekreteri Musa Demir, TTB Genel Müdürü İlker Yeşil, AKİB Genel Sekreteri Mehmet Ali Erkan, AKİB Genel Sekreter Yardımcısı Osman Erşahan ile Ticaret Uzmanları Burcu Banu Başal ve Veysel Karani Demirel hazır bulundu. Heyeti AOSB Başkanı Bekir Sütcü, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ömer Kaya, Yönetim Kurulu Üyeleri Yusuf Kara ve M. Nedim Büyüknacar ile Bölge Müdürü Ersin Akpınar karşıladı.

Geleceğe dönük projeler

Sütcü, bölgenin ihtiyaçları ve stratejik hedefleri doğrultusunda fizibilite çalışmaları tamamlanan 12 vizyoner projeyi hayata geçirmeye hazırlandıklarını bildirdi. Sürdürülebilirlikten afet yönetimine, enerji verimliliğinden lojistik altyapıya kadar birçok alanda modernizasyon çalışmalarının sürdüğünü belirten Sütcü, AOSB'nin planlı büyüme modeliyle hem yerli hem de yabancı yatırımcılar için cazip bir merkez olmaya devam ettiğini ifade etti.

Projeler arasında altyapı ve üstyapı düzenlemeleri, sanayi sitesi, toplu konut projesi, GES projeleri, konaklama tesisleri, afet yönetimi uygulamaları, tır parkı ve Misis Köprülü Kavşak Revizesi Projesi gibi çalışmalar yer alıyor.

Altyapı ve hizmet sunumu

Bölge Müdürü Ersin Akpınar tarafından heyete yapılan kapsamlı sunumda, AOSB'de sanayicilere sağlanan elektrik, doğalgaz, içme ve kullanma suyu, atık su arıtma hizmetleri ile altyapı yatırımları detaylı şekilde aktarıldı. Sunum, bölgenin üretim altyapısındaki güçlenmeyi ve devam eden yatırım önceliklerini ortaya koydu.

Değerlendirme ve teşekkür

Ticaret Bakan Yardımcısı Özgür Volkan Ağar ve beraberindeki heyet, AOSB yönetiminin sunduğu hizmetleri takdir ederek tebriklerini iletti. AOSB yönetimi de konuk heyete nazik ziyaretleri için teşekkür etti.

ADANA HACI SABANCI ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ (AOSB) YÖNETİM KURULU BAŞKANI BEKİR SÜTCÜ VE YÖNETİMİ...

ADANA HACI SABANCI ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ (AOSB) YÖNETİM KURULU BAŞKANI BEKİR SÜTCÜ VE YÖNETİMİ, TİCARET BAKAN YARDIMCISI ÖZGÜR VOLKAN AĞAR İLE BERABERİNDEKİ HEYETİ AOSB’DE AĞIRLAYARAK BÖLGENİN GELİŞİM SÜRECİ, MEVCUT DURUMU VE GELECEĞE YÖNELİK HEDEFLERİ HAKKINDA KAPSAMLI BİLGİLER VERDİ.

ADANA HACI SABANCI ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ (AOSB) YÖNETİM KURULU BAŞKANI BEKİR SÜTCÜ VE YÖNETİMİ...

İLGİLİ HABERLER

Cihan Şensözlü Hakkında Yakalama Kararı: 'Cihanna' Operasyonunda Gelişme

Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 Personel Alımı 2026: Başvuru Tarihleri ve Kadrolar

Sahil Güvenlik 2025 Uzman Erbaş Alımı Başladı — Başvuru Şartları ve Tarihler

31 Aralık Tatil mi? 1 Ocak 2026 Resmi Tatil ve Tatil Süresi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sarıgöl'de Kartpostallık Sonbahar: Bağlarda Budama Çalışmaları Sürüyor
2
Alınteri Feribotları Resmen GESTAŞ Filosuna Katıldı
3
Kadının Güçlenmesi Bursa Platformu Oyak Renault’da Buluştu
4
AOSB Başkanı Bekir Sütcü: Sanayicinin İhtiyaçlarını Önceleyen Bütüncül Yönetim ve 12 Vizyoner Proje
5
Merkez Kariyer Uzmanları: Özlük Hakları Düzenlemesi Erteleme Olmaksızın Yürürlüğe Girmeli
6
Logo Yazılım ve İş Bankası'ndan Fatura Finansmanı: Vadeli e-Faturalar Tek Tıkla Nakde Dönüyor
7
Öksüt Madencilik 2025'te 14 Uluslararası Ödül Kazandı

SGK 1000 Personel Alımı 2026: Mülakatsız, KPSS Puanı Yeterli — Başvuru Tarihleri

Cihan Şensözlü Hakkında Yakalama Kararı: 'Cihanna' Operasyonunda Gelişme

Mümine Senna Yıldız Gözaltında: İstanbul'da 18 Aralık 2025 Uyuşturucu Operasyonu

Okan Karacan Gözaltına Alındı: GAİN Medya Soruşturması Detayları

Zemheri 22 Aralık’ta Başlıyor: Türkiye 40 Gün Sürecek Dondurucu Soğuklara Hazırlanıyor

Taşacak Bu Deniz Final mi? TRT 1'den Erken Final İddialarına Yanıt

Sahil Güvenlik 2025 Uzman Erbaş Alımı Başladı — Başvuru Şartları ve Tarihler

31 Aralık Tatil mi? 1 Ocak 2026 Resmi Tatil ve Tatil Süresi

2026 KPSS Takvimi Açıklandı: Lisans, Önlisans, Lise ve DHBT Tarihleri

Aile Bakanlığı 3 Bin Personel Alıyor: Başvuru Duyurusu Aralık 2025'e Bekleniyor

İBB Ücretsiz ALES ve DGS Kursları — Başvuru, Tarihler ve Şartlar

Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 Personel Alımı 2026: Başvuru Tarihleri ve Kadrolar