AOSB Başkanı Bekir Sütcü: Sanayicinin İhtiyaçlarını Önceleyen Bütüncül Yönetim ve 12 Vizyoner Proje

AOSB Başkanı Bekir Sütcü: Sanayicinin İhtiyaçlarını Önceleyen Bütüncül Yönetim

Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi (AOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütcü, bölgenin gelişim süreci, mevcut durumu ve geleceğe yönelik hedefleri hakkında yaptığı açıklamada, "Sanayicinin ihtiyaçlarını önceleyen bütüncül bir yönetim anlayışı benimsiyoruz" dedi. Sütcü, AOSB'nin yatırımcıya hazır, güçlü ve sürdürülebilir bir üretim ortamı sunduğunu vurguladı.

Ziyaret ve heyet

AOSB yönetimi, Ticaret Bakan Yardımcısı Özgür Volkan Ağar ve beraberindeki heyeti ağırladı. Ziyarette İhracat Genel Müdürü Mehmet Ali Kılıçkaya, Daire Başkanı Caner Bozat, OAİB Genel Sekreteri Musa Demir, TTB Genel Müdürü İlker Yeşil, AKİB Genel Sekreteri Mehmet Ali Erkan, AKİB Genel Sekreter Yardımcısı Osman Erşahan ile Ticaret Uzmanları Burcu Banu Başal ve Veysel Karani Demirel hazır bulundu. Heyeti AOSB Başkanı Bekir Sütcü, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ömer Kaya, Yönetim Kurulu Üyeleri Yusuf Kara ve M. Nedim Büyüknacar ile Bölge Müdürü Ersin Akpınar karşıladı.

Geleceğe dönük projeler

Sütcü, bölgenin ihtiyaçları ve stratejik hedefleri doğrultusunda fizibilite çalışmaları tamamlanan 12 vizyoner projeyi hayata geçirmeye hazırlandıklarını bildirdi. Sürdürülebilirlikten afet yönetimine, enerji verimliliğinden lojistik altyapıya kadar birçok alanda modernizasyon çalışmalarının sürdüğünü belirten Sütcü, AOSB'nin planlı büyüme modeliyle hem yerli hem de yabancı yatırımcılar için cazip bir merkez olmaya devam ettiğini ifade etti.

Projeler arasında altyapı ve üstyapı düzenlemeleri, sanayi sitesi, toplu konut projesi, GES projeleri, konaklama tesisleri, afet yönetimi uygulamaları, tır parkı ve Misis Köprülü Kavşak Revizesi Projesi gibi çalışmalar yer alıyor.

Altyapı ve hizmet sunumu

Bölge Müdürü Ersin Akpınar tarafından heyete yapılan kapsamlı sunumda, AOSB'de sanayicilere sağlanan elektrik, doğalgaz, içme ve kullanma suyu, atık su arıtma hizmetleri ile altyapı yatırımları detaylı şekilde aktarıldı. Sunum, bölgenin üretim altyapısındaki güçlenmeyi ve devam eden yatırım önceliklerini ortaya koydu.

Değerlendirme ve teşekkür

Ticaret Bakan Yardımcısı Özgür Volkan Ağar ve beraberindeki heyet, AOSB yönetiminin sunduğu hizmetleri takdir ederek tebriklerini iletti. AOSB yönetimi de konuk heyete nazik ziyaretleri için teşekkür etti.

