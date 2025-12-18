Amasya'da Genç Avukat Erhan Şahiner'in Duruşmaya Giderken Hayatını Kaybettiği Kaza Kamerada

Amasya'da genç avukatın ölümüne neden olan kaza güvenlik kamerasında

Kaza, duruşmaya giderken Beşgöz kavşağında meydana geldi

Amasya merkezinde yaşanan kazada, genç avukat Erhan Şahiner (25) hayatını kaybetti. Olay, saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre 05 FP 869 plakalı otomobiliyle duruşmaya giderken yolun kontrolünü kaybeden Şahiner'in aracı, Beşgöz kavşağında refüjde bulunan bir aydınlatma direğine çarptı. Direğin kökünden söküldüğü kazada otomobil parçalanırken, Şahiner olay yerinde yaşamını yitirdi.

Kaza sonrası bölgeye AFAD, itfaiye, polis ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. Duruşma için Amasya Adliyesi'ne giderken canını yitiren avukatın cenazesi yapılan inceleme sonrası hastane morguna götürüldü.

Kazayı duyar duymaz gelen yakınlarının feryatları çevrede büyük üzüntüye yol açtı. Olay yerine gelen Amasya Belediye Başkanı Turgay Sevindi, Amasya Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Kocaman ve Amasya Barosu Başkanı Edip Hakan Subaşı bilgi aldı.

Amasya Barosu Başkanı Edip Hakan Subaşı, meslektaşının bir yıl önce göreve başladığını belirterek, "Mesleğinin başında hayat dolu bir meslektaşımızı kaybettik. Çok üzgünüz. Duruşma için Amasya’ya gelirken gerçekleşen bir kaza. Sözün bittiği yerdeyiz" dedi.

AMASYA’DA GENÇ AVUKAT DURUŞMAYA GİDERKEN HAYATINI KAYBETTİĞİ KAZA KAMERAYA YANSIDI.