İnegöl'de "Mobilya Üretiminde Atık Yönetimi" Eğitimiyle Sürdürülebilirlik Vurgusu

İnegöl Belediyesi mobilya öğretmenlerine "Mobilya Üretiminde Atık Yönetimi" eğitimi düzenledi

İnegöl Belediyesi, çevre ve temizlik alanındaki çalışmalarını endüstriyel atıkların yönetimine taşıdı. İnegöl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Sektörel Mükemmeliyet Merkezi iş birliğinde düzenlenen Sürdürülebilir Çevre Eğitimi kapsamında gerçekleştirilen programa, mobilya ve iç mekan tasarımı öğretmenleri katıldı.

Programın amacı ve içeriği

Program, genç üretici ve esnaf adaylarının temelde çevresel bilinçle yetişmesini sağlamak amacıyla planlandı. Eğitimde; doğal kaynakların verimli kullanımı, atık yönetimi ve geri dönüşümün tasarımdaki yeri, çevre dostu malzemelerin önemi ile sürdürülebilir tasarım anlayışı ayrıntılı şekilde ele alındı. Etkinlik, öğretmenlerin öğrencilere aktaracağı bilincin geleceğe bırakılacak mirası doğrudan etkileyeceği vurgusuyla yürütüldü.

Katılımcılar ve açılış

Bugün 09.30’da İnegöl Belediye binası encümen salonunda düzenlenen eğitime; Belediye Başkanı Alper Taban, Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Zengin, Milli Eğitim Şube Müdürü Fırat Korkmaz, Hacı Sevim Yıldız Mobilya Tematik Lise Müdürü Hasan Yılman, İnegöl Sektörel Mükemmeliyet Merkezi temsilcileri ile İnegöl ve Bursa’nın diğer ilçelerinden 14 mobilya bölümü öğretmeni katıldı.

Yetkililer ne dedi?

Hasan Yılman açılış konuşmasında, "Bugün bir araya gelişimizin amacı sadece bilgi paylaşmak değil, aynı zamanda yaşam alanlarını şekillendiren bir meslek grubunun sürdürülebilirlik vizyonunu güçlendirmek ve mobilya ve iç mekan tasarımı teknolojisini çevresel etkisi yüksek alanlardan biri haline getirmektir. Sürdürülebilir çevre eğitimi artık bir tercih değil, hepimizin sorumluluğudur" ifadelerini kullandı. Yılman, öğretmenlerin öğrencilerde teknik beceri ile çevresel farkındalığı birlikte güçlendirmesinin hedeflendiğini belirtti.

Halil İbrahim Zengin ise belediyeye teşekkür ederek, Sektörel Mükemmeliyet Merkezi'ndeki çalışmaların önemine vurgu yaptı ve farklı ilçelerden gelen eğitimcilere hoş geldiniz dedi.

Belediye Başkanı Alper Taban konuşmasında, mobilya üretiminden kaynaklanan endüstriyel atıkların uygun biçimde bertaraf edilmesi gerektiğini söyledi: "Mobilya üretiminde bir takım endüstriyel atıklar ortaya çıkıyor. Bu atıkların uygun şekilde bertaraf edilmesi gerekiyor. Bakıyoruz bu atıklarını yakan da var. Uyarıyoruz, ikaz ediyoruz ve bu işin normalleşebilmesi için de bütün tuşlara basmış durumdayız şu anda. ... Eğer gerçekten hatada ısrar ediyorsa, devletimizin yasalarla ön gördüğü cezaları uyguluyoruz. Bu konuda çok kararlıyız."

Başkan Taban ayrıca yeni nesillerin çevresel bilinçle yetişmesinin önemine dikkat çekerek, gençlerin çevreyle ilişkilerini doğru yönetmesini ve böylece hava, su ve çevrenin korunmasını istediğini belirtti.

Eğitim programının işleyişi

Konuşmaların ardından program, katılımcı öğretmenlere yönelik olarak gün boyu 3 ayrı oturum halinde devam etti. Eğitimde amaç, öğretmenlerin alacağı eğitimle öğrencileri hem teknik hem de çevresel açıdan donanımlı hâle getirmek olarak ifade edildi.

