Sakarya'ya 5 Yeni Metrobüs: Hat Araç Sayısı 11'e Yükseldi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi öz kaynaklarla aldığı 5 yeni metrobüsü hizmete sundu; Gar Meydanı–Korucuk hattındaki araç sayısı 11'e çıktı, seyahat süresi 15-20 dakikaya indi.

Yayın Tarihi: 18.12.2025 16:57
Güncelleme Tarihi: 18.12.2025 16:57
Sakarya Büyükşehir Belediyesi, şehir içi toplu ulaşım ağını güçlendirmek amacıyla öz kaynaklarıyla temin ettiği 5 yeni metrobüsü hizmete aldı.

Hat ve araç kapasitesi

Gar Meydanı ile Korucuk arasında hizmet veren metrobüs hattındaki araç sayısı, yeni eklenenlerle birlikte 11'e yükseldi. Modern donanımlara sahip, 21 metre uzunluğundaki yeni nesil araçların tek seferde 300 yolcu taşıma kapasitesi bulunduğu belirtildi. Filoya katılan yeni araçlarla özellikle iş ve okul saatlerinde yaşanan yoğunluğun azaltılması hedefleniyor.

Ulaşım süresi kısaldı

Yenikent bölgesi ile şehir merkezi arasındaki ulaşımı hızlandıran metrobüs sistemi sayesinde seyahat süresinin 15-20 dakika aralığına düştüğü bildirildi.

Ulaşım Dairesi Başkanlığı'ndan açıklama

Ulaşım Dairesi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, toplu taşımada modern sistemlerin yaygınlaştırıldığı vurgulanarak, "Öz kaynaklarımızla geliştirdiğimiz bu sistem, filomuza katılan yeni araçlarla birlikte şehir içi ulaşımın kalitesini ve verimliliğini daha da artıracaktır. Yeni metrobüslerimizin şehrimize hayırlı olmasını diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

