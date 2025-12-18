DOLAR
Dr. Mehmet Erşan Özvatan'da Sağlık Hizmetlerini Yerinde İnceledi

Kayseri İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Erşan, Özvatan'da Kaymakam Yıldız Yılmaz ve hastane yetkilileriyle sağlık hizmetlerini ve altyapı ihtiyaçlarını değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 18.12.2025 16:38
Güncelleme Tarihi: 18.12.2025 16:38
Kayseri İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Erşan, Özvatan programı kapsamında ilçede bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulundu.

Ziyaretin Ayrıntıları

Program çerçevesinde ilk olarak Özvatan Kaymakamı Yıldız Yılmaz ile bir araya gelen İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Erşan; ilçede sunulan sağlık hizmetleri ve yürütülen çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Ziyaretin devamında Özvatan İlçe Devlet Hastanesi’nde incelemelerde bulunan İl Sağlık Müdürü Erşan; Hastane Başhekimi Dr. Can Uçar ve Hastane Müdürü Okan Bayır’dan hastanede sunulan sağlık hizmetleri ile mevcut ihtiyaçlara ilişkin bilgi aldı.

İncelemeler sırasında hastanenin fiziki ve teknik altyapısının güçlendirilerek sağlık hizmetlerinin daha da iyileştirilmesine yönelik yapılabilecek çalışmalar ele alındı.

Sağlık Çalışanlarıyla Görüşme

Program çerçevesinde hastanede görev yapan hekimler ve sağlık çalışanlarıyla da bir araya gelen Dr. Erşan, talep ve önerilerini dinleyerek, özverili çalışmaları nedeniyle teşekkürlerini iletti.

