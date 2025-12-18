Hakan Fidan 16. Büyükelçiler Konferansı'nda: Barış, İstikrar ve Refah Üreten Dış Politika
Genel değerlendirme toplantısında mesaj
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Barış, İstikrar ve Refah Üreten Dış Politika" temasıyla düzenlenen 16. Büyükelçiler Konferansı kapsamında gerçekleştirilen genel değerlendirme toplantısında büyükelçilere hitap etti.
Konferans sürecinde, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan katılımlarıyla düzenlenen Büyükelçilerle İstişare Toplantısı yapıldı. Toplantıda Türkiye'nin barışa, bölgesel istikrara ve küresel refaha katkı vizyonu ele alındı.
Fidan, genel değerlendirme konuşmasında konferans temasına uygun olarak dış politikanın önceliklerine ve yürütülen çalışmalara dair değerlendirmelerde bulundu.
"BARIŞ, İSTİKRAR VE REFAH ÜRETEN DIŞ POLİTİKA" TEMASIYLA DÜZENLENEN 16. BÜYÜKELÇİLER KONFERANSI’NDA DIŞİŞLERİ BAKANI HAKAN FİDAN GENEL DEĞERLENDİRME TOPLANTISINDA BÜYÜKELÇİLERE HİTAP ETTİ.