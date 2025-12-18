DOLAR
Hakan Fidan 16. Büyükelçiler Konferansı'nda: Barış, İstikrar ve Refah Üreten Dış Politika

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Barış, İstikrar ve Refah Üreten Dış Politika" temalı 16. Büyükelçiler Konferansı'nda genel değerlendirme toplantısında büyükelçilere hitap etti.

Yayın Tarihi: 18.12.2025 16:38
Güncelleme Tarihi: 18.12.2025 16:41
Genel değerlendirme toplantısında mesaj

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Barış, İstikrar ve Refah Üreten Dış Politika" temasıyla düzenlenen 16. Büyükelçiler Konferansı kapsamında gerçekleştirilen genel değerlendirme toplantısında büyükelçilere hitap etti.

Konferans sürecinde, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan katılımlarıyla düzenlenen Büyükelçilerle İstişare Toplantısı yapıldı. Toplantıda Türkiye'nin barışa, bölgesel istikrara ve küresel refaha katkı vizyonu ele alındı.

Fidan, genel değerlendirme konuşmasında konferans temasına uygun olarak dış politikanın önceliklerine ve yürütülen çalışmalara dair değerlendirmelerde bulundu.

Orhan Vural

3 yıllık dış haberler deneyimi. Orta Doğu, Rusya-Ukrayna hattını yakından takip eder. İngilizce ve Arapça kaynakları tarayarak anlık haberleri aktarır.

