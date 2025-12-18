Bağcılar’da 12 Yaşındaki Meryem Samou Cinayetinde Duruşma Devam Ediyor

Bağcılar’da Meryem Samou davasında duruşma sürdü

İstanbul Bağcılar’da evine girerek 12 yaşındaki Meryem Samou’yu başına taşla vurarak öldürmek ve aynı taşla 6 yaşındaki kardeşi Ahmad (Ahmed) Samau’yı yaralamakla suçlanan Zekeriyya A. hakkındaki yargılama, Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam etti.

Duruşmaya tutuklu sanık Zekeriya A., müşteki anne Gulli Samou, müşteki baba Cihat Samou ile tarafların avukatları katıldı. Olay anında evde bulunan ve yaralanan küçük kardeşler Ahmed Samou ile Mohammad Ali Samou, pedagog eşliğinde SEGBİS aracılığıyla duruşmada tanık olarak dinlendi.

Tanık ifadeleri

Pedagog eşliğinde ifade veren Ahmad Samou, "Olay günü kafama vuruldu. Vuran kişi Zekeriya idi. O sırada kız kardeşim evdeydi. Başka bir şey bilmiyorum. Sanığı görsem tanıyabilirim. İsminin Zekeriyya A. olduğunu biliyorum. O, sürekli evimize geliyordu. O gün bize geldiğinde tekti" dedi.

Diğer kardeş Mohammad Ali Samou ise olay gününü anlatarak, "Saat sabah 10.00 gibi kahvaltı yaptık. Annemle 14.30 gibi yemek yedik. Küçük kardeşlerim evdeydi. Biz kapıyı çaldık kimse açmadı. Sonra anahtarla girdik, her yer kandı ve karanlıktı. Sonrasında polisler geldi. Zekeriyya en son olaydan kısa bir süre önce eşiyle birlikte bize geldiler" ifadelerini kullandı.

Müşteki baba Cihat Samou, olay sırasında yurt dışında olduğunu belirterek, yaşananları bir yakınının kendisine anlattığını söyledi. Müşteki anne Gulli Samou ise sanığın eşinden de şikayetçi olduğunu ve akrabalarının sanığın evine gidip kapıyı açamadıklarını ifade etti.

İddianame ve otopsi bulguları

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Zekeriyya A. şüpheli, hayatını kaybeden Meryem Samau maktul sıfatıyla yer aldı. İddianamede Meryem’in boğaz kısmında kesi ve kafasında darp yaraları bulunduğu; vücudunda 3 adet kesici, delici alet yarası ve 17 adet kesik yara tespit edildiği belirtildi.

Otopsi raporunda, maktulün ölümünün künt kafa travmasına bağlı, kafatası kırıkları ile beyin kanaması ve beyin doku harabiyeti sonucu meydana geldiği kaydedildi. Yaralanmaların öldürücü nitelikte olmadığı ancak kafa travmasının ölüm nedeni olduğu iddianamede yer aldı.

İddianamede ayrıca yaralı Ahmed Samou hakkında düzenlenen Adli Tıp Kurumu raporunda, yaraların yaşamı tehlikeye sokan bir durumda olmadığı; basit müdahale ile giderilemeyecek nitelikte olmadığı ve kemik kırığına yol açmadığı bildirildiği aktarıldı.

Olayla ilgili görüntü tespit tutanağında sanığın olay yerine gittiği, yüzünün net görüldüğü, elinde telefon bulunduğu, siyah deri ceket ve siyah pantolon üzerine beyaz açık renkli kapüşonlu polar giydiği, ilk görüntülerde eldiven taşıdığı, daha sonra eldivensiz döndüğü ve adresten hızlıca uzaklaştığının yer aldığı belirtildi. İddianamede, mağdur çocukların yaptıkları teşhis çalışmalarında Zekeriyya A.’yı net ve kesin olarak teşhis ettikleri de yer aldı.

Savcı ve mahkeme kararları

Cumhuriyet Savcısı, sanığın tutukluluk halinin devamını ve eksik hususların giderilmesini talep etti. Müşteki avukatları ise sanığın en üst sınırdan cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme ara kararında, sanığın tutukluluk halinin devamına hükmederek, eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi.

İstenen cezalar

Hazırlanan iddianamede, Zekeriyya A. hakkında maktul Meryem Samou’ya yönelik olarak, "çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kadına karşı, bir suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak, işlenmesini kolaylaştırmak ya da yakalanmamak amacıyla kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.

Ayrıca yaralanan Ahmed Samou için aynı nitelikteki eylem teşebbüsü nedeniyle sanığın 14 yıldan 21 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Bağcılar’da minik Meryem’i taşla öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi