Bilecik'te Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı, Sentetik Kannabinoid ve Metamfetamin Ele Geçirildi

Bilecik’te düzenlenen operasyonda sentetik kannabinoid, metamfetamin ve bong aparatı ele geçirildi; 2 şüpheli gözaltında, soruşturma sürüyor.

Yayın Tarihi: 18.12.2025 10:24
Güncelleme Tarihi: 18.12.2025 10:24
Bilecik'te Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı

Emniyetin Narkotik Operasyonu Sonuçlandı

Bilecik’te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda çeşitli maddeler ele geçirilirken, 2 şahıs gözaltına alındı. Operasyon, kent merkezinde yürütülen çalışmalar kapsamında gerçekleştirildi.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında gerçekleştirilen operasyonda, muhtelif miktarda sentetik kannabinoid maddesi, metamfetamin maddesi ve uyuşturucu kullanmaya yarayan bong aparatı ele geçirildi.

Operasyonda yakalanan 2 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı ve işlemler devam ediyor.

