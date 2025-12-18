DOLAR
Uyuşturucu Soruşturmasında Ünlüler Serbest Bırakıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmasında gözaltına alınan Aleyna Tilki, Danla Biliç, İrem Sak, Mümine Sena Yıldız ve Cihan Şensözlü jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Yayın Tarihi: 18.12.2025 20:43
Güncelleme Tarihi: 18.12.2025 20:58
Adli Tıp ve hastane işlemlerinin ardından jandarmada imza işlemiyle serbestlik

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan ünlü isimler işlem sonrası serbest bırakıldı.

Gözaltına alınan Aleyna Tilki, Danla Biliç, İrem Sak, Mümine Sena Yıldız ve Cihan Şensözlü, ilk olarak Adli Tıp Kurumuna götürülerek kan ve saç örneği verdi.

Adli Tıp'taki işlemler tamamlandıktan sonra jandarma ekipleri eşliğinde sağlık kontrolüne götürülen isimler, Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesideki kontrollerin ardından tekrar Jandarma İl Komutanlığına sevk edildi.

Jandarma komutanlığındaki gerekli imza ve işlem süreçlerinin tamamlanması sonrasında söz konusu ünlü isimler serbest bırakıldı.

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

