Hekimsen Başkanı Adil Kurban: Sağlık Harcamaları ve Muayene Süreleri Sorunu

Hekimsen Başkanı Adil Kurban, yüksek sağlık harcamalarını yetersiz muayene sürelerine bağladı; Aile Hekimliği Yönetmeliği, ALKON ve ödül töreni gündemde.

Yayın Tarihi: 18.12.2025 21:24
Güncelleme Tarihi: 18.12.2025 21:25
Hekimsen Genel Başkanı Adil Kurban: Sağlık harcamaları muayene süreleriyle ilişkili

Hekimsen Genel Başkanı Uzm. Dr. Adil Kurban, Türkiye’deki sağlık harcamalarının ve tetkik sayılarının yüksekliğinin, hekimlere tanınan muayene sürelerinin yetersizliğinden kaynaklandığını belirtti. Kurban, Aile Hekimliği Yönetmeliği, muayene süreleri ve sağlık çalışanlarının sorunlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İlaç kullanımı ve OECD verileri

Kurban, antibiyotik ve ilaç yazılma oranlarının sanıldığı kadar yüksek olmadığını vurgulayarak OECD verilerine atıfta bulundu: “OECD verilerine göre Türkiye, ilaç kullanımında en düşük orana sahip ülkelerden biridir. Amerika ile bizi kıyas etmeyin. Amerika’da sağlık sistemi yok, kişiler kendi ilaçlarını kendileri alıyorlar. Bunlar kayıt altına tam zorlukla alınabilir. Satılan bir ilaç vardır ama kimin kullandığı, kaç kişinin kullandığı, ne zaman kullanıldığı, bunlarla alakadar doğru bilgi çıkarılamaz çünkü özel bir sağlık sistemi var, tamamen özel. Burada ise öyle bir şey yok, herkes kayıt altındadır.”

Yüksek tetkik sayıları ve maliyetler

Kurban, Sağlık Bakanlığı’nın 2024 yılı sağlık harcamalarını 2,3 trilyon lira olarak açıkladığını hatırlatarak, bu rakama içinde yer alan 17 milyon bilgisayarlı tomografi ve 16 milyon MR çekiminin dikkat çekici olduğunu söyledi. Kurban, sorunun merkezine muayene süresi kısıtını koydu:

“Mesela çok basit bir örnek vereceğim. Bir ortopedist hangi bağın hasar gördüğünü ve ameliyat gerektirebileceğini rahatlıkla muayenesinde tespit eder. Ameliyat gerekeceklerden MR isteyecekken, herkesten istemek zorundaysa bilin ki 95 hastadan 90’ından eğer MR isteniyorsa burada bir problem vardır. Çünkü hekime muayene süresi yok demektir. Hekim sizi dinleyemez. Düşünün, giriş çıkış süreniz zaten 5 dakika varsa; dizinizi mi açacaksınız, derdinizi mi anlatacaksınız, hekim sizi muayene mi edecek, tedavi mi verecek? Ne yapacak bir düşünün. Dolayısıyla çaresiz sizi tetkik ve tahlile yönlendirmektedir.”

Kurban, bu yönlendirmelerin kazananının devlet olmadığını, aksine belirli bir kesimin yarar sağladığını; kaybedenin ise hasta sağlığı ve hekim geliri olduğunu ifade etti.

Sendikal çalışmalar, ALKON ve emekli hakları

Kurban, sendika olarak siyaset üstü bir duruş sergilediklerini ve ALKON konfederasyonunun kurulmasına öncülük ettiklerini belirtti. Emeklilerin maaş artış oranlarıyla ilgili yapılan çalışmalara değinen Kurban, memur emeklilerinin hak kayıplarına dikkat çekti: “Biz dolap çevirmedik, hiçbir zaman yanlış yapmadık, dik durduk. Bunu takip eden herkes bilir. Bize ne iftiralar atıldı, vazgeçmedik. ALKON adında bir konfederasyonun kurulmasına da vesile olduk.”

Hükümetle görüşme ve ödül töreni

Kurban, Aile Hekimliği Yönetmeliği eleştirilerine rağmen hükümet kanadından olumlu dönüşler aldıklarını aktararak, “Cumartesi günü İstanbul’da düzenlenecek bir toplantıya çağrıldık. Toplantıya çok sayıda aile hekimi de çağrıldı. AK Parti’nin sağlık politikalarından sorumlu önemli bir hocamız başkanlığında aile hekiminin sorunları derlenecek. Bakın bu çok güzel bir şey. İnşallah güzel sonuçlara yol açar, ümitliyiz” dedi.

Ayrıca Kurban, cuma günü Ankara’da düzenlenecek törenle 5 akademisyene 'Bilim Ödülü' verileceğini ve Hekimsen camiasının artık şirket, dernek, kooperatif kimlikleriyle ALKON bünyesinde olduğunu ifade etti. Kurban, ödüllerden birinin GETAT (Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp) alanındaki çalışmalara verileceğini belirterek, “İnşallah gelecekte tıbbımızı daha ileri seviyelere götüreceğiz” dedi.

EDİTÖR

Leyla Güneş

4 yıllık deneyimli. Avrupa Birliği, ABD siyaseti ve iklim krizi konularına odaklıdır. Yabancı ajansları yakından takip eder.

