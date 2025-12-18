Bornova'da kapıcı dairesinden 29 bin 259 sentetik hap çıktı — şüpheli tutuklandı

Bornova'da kapıcı dairesinden 29 bin 259 sentetik hap çıktı

Operasyon ve ele geçirilenler

İzmir'in Bornova ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, polis ekiplerinin takibi sonucu bir apartmanda yapılan baskında kapıcı dairesine gizlenmiş büyük miktarda uyuşturucu ele geçirildi. Bornova Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği tarafından yürütülen çalışmada, Yeşilova Mahallesi'nde zehir tacirliği yaptığı belirlenen bir şüphelinin izine ulaşıldı.

Şüphelinin iki ayrı adresi uyuşturucu trafiği için kullandığı tespit edildi; özellikle apartmanın kapıcı dairesinin "zula" olarak depo işlevi gördüğü belirlendi. Nöbetçi savcılıktan alınan arama kararıyla eş zamanlı baskın düzenlendi ve detaylı aramalarda kapıcı dairesinde 3 büyük kolitoplam 29 bin 259 adet sentetik uyuşturucu hap ile 2 kavanoz içinde 38 gram esrar ele geçirildi.

Şüphelinin kaydı ve adli süreç

Operasyonda gözaltına alınan 35 yaşındaki B.Z. hakkında yapılan Genel Bilgi Tarama (GBT) incelemesinde, şüphelinin "uyuşturucu madde ticareti (TCK 188), görevi yaptırmamak için direnme, 6136 sayılı kanuna muhalefet (ateşli silahlar), kasten yaralama ve otodan hırsızlık" gibi suçlardan çok sayıda kaydının bulunduğu tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.Z., çıkarıldığı mahkemece "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İZMİR’İN BORNOVA İLÇESİNDE POLİSİN ŞÜPHE ÜZERİNE TAKİBE ALDIĞI BİR APARTMANA DÜZENLENEN OPERASYONDA, KAPICI DAİRESİNE GİZLENMİŞ 29 BİNDEN FAZLA SENTETİK UYUŞTURUCU HAP VE ESRAR MADDESİ ELE GEÇİRİLDİ. ÇOK SAYIDA SUÇ KAYDI BULUNAN ŞÜPHELİ, ÇIKARILDIĞI MAHKEMECE TUTUKLANDI.