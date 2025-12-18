DOLAR
Hatay'da Tır Kazası Sonrası Kaçan Anguslar Şehirde Tedirginlik Yarattı

63 ADM 974 plakalı tırın devrilmesiyle kaçan anguslar, İskenderun, Dörtyol ve Payas'ta vatandaşlara korku yaşatıyor; yakalama çalışmaları sürüyor.

Yayın Tarihi: 18.12.2025 10:48
Güncelleme Tarihi: 18.12.2025 11:11
Hatay'da tırdan kaçan anguslar şehir merkezlerinde gündem oldu

Hatay-Adana otobanı Dörtyol ilçesi Hurmalık mevkiinde orta refüje çarparak devrilen 63 ADM 974 plakalı tırın alevlere teslim olması sonucu şehirde beklenmedik bir tehlike ortaya çıktı. Kaza sırasında 2 kişinin yaşamını yitirdiği olayın ardından tırda taşınan anguslar firar etti.

Olayın ayrıntıları

Kaza sonrası serbest kalan anguslar, İskenderun, Dörtyol ve Payas ilçelerinde zaman zaman grup halinde görülerek vatandaşların yaşam alanlarına girdi. Bölge sakinleri, hayvanların sokaklarda dolaşması nedeniyle tedirginlik yaşadıklarını bildiriyor.

Ekiplerin müdahalesi ve güvenlik önlemleri

Yetkililer ve hayvan yakalama ekipleri, firar eden angusları yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor. Sokakta görülen hayvanlara karşı vatandaşların dikkatli olması ve yetkililerin yönlendirmelerine uyması isteniyor. Olayla ilgili soruşturma ve trafik güvenliği önlemleri de devam ediyor.

İskenderun, Dörtyol ve Payas başta olmak üzere bölge genelinde angusların yakalanması için ekiplerin yoğun çaba gösterdiği kaydedildi.

