Dilovası Ravive yangını iddianamesinde kaçış planı: "Suçu babaları üstlenecek"

Dilovası Ravive yangını iddianamesinde kaçış planı ve çarpıcı ifadeler

Kocaeli’nin Dilovası ilçesindeki Ravive Kozmetik fabrikasında 8 Kasım’da meydana gelen ve 7 kişinin hayatını kaybettiği yangına ilişkin hazırlanan iddianamede, şüphelilerin kaçırılmasına yönelik planlara dair ayrıntılar yer aldı.

Olay ve ölenlerin kimlikleri

Patlamanın ardından çıkan yangında yaşamını yitirenler şunlar: Hanım Gülek (65), Esma Dikan (65), Şengül Yılmaz (55), Tuncay Yıldız (48), Tuğba Taşdemir (18), Nisa Taşdemir (17) ve Cansu Esatoğlu (16). Olay, Dilovası Mimar Sinan Mahallesi’ndeki Ravive Kozmetik isimli iş yerinde gerçekleşti.

Soruşturma, tutuklamalar ve iddianame

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 11 şüpheliden; şirket sahibi Kurtuluş Oransal, şirket yetkilileri İsmail Oransal, Altay Ali Oransal, Aleyna Oransal ve Gökberk Güngör, "Olası kastla öldürme" suçlamasıyla; Ali Osman A. ve Onay Y. ise "Suçluyu kayırma" suçlamasıyla tutuklandı. Şüphelilerden H.E., G.B., Ö.A. ve Güven Demirbaş adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Tutuklanan firma sahibi Kurtuluş Oransal, cezaevinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Olayın ardından ihmali bulunduğu değerlendirilen SGK ve İŞKUR yetkilileri açığa alındı.

Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 91 sayfalık iddianamede, İsmail Oransal, Altay Ali Oransal, Aleyna Oransal ve Gökberk Güngör hakkında 7’şer kez müebbet, ayrıca "Nitelikli mala zarar verme" suçundan 3’er kez 6 aydan 4 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

İddianamede ayrıca; 8 sanığın "Bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 22 yıl 6’şar aya kadar, 4 sanığın "Suçluyu kayırma" suçundan 5’er yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. Çok sayıda kişi hakkında da çeşitli suçlardan dava açılması talep edildi.

İşçi ifadeleri: Güvensiz çalışma koşulları ve sigortasızlık

İddianamede yer alan tanık beyanlarına göre, işyerinde eğitim ve koruyucu ekipman sağlanmıyordu. İşçilerden Keriman Miskin, 4 yıldır çalıştığı iş yerinde hiçbir eğitim almadığını, koruyucu kıyafet verilmediğini ve maaşların elden ödendiğini anlattı. Miskin, sigorta denetiminde yalnızca sigortası olan çalışanların bırakıldığını, kendisi ve sigortasız diğer çalışanların evlerine gönderildiğini söyledi.

Yaralı kurtulan işçi Ayten Aras, patlama anında ölen Nisa Taşdemir ve Esma Dikan’ın krem dolumu yaptıklarını belirterek, koruyucu elbise verilmediğini, Kurtuluş Oransal’ın 4 yıldır sigorta vaadinde bulunduğunu ancak yapılmadığını ve günlük 800 TL yevmiye ile çalıştıklarını ifade etti.

Tesiste bulunan 16 yaşındaki Z.H., olay günü ikinci katta tankerde parfüm karışımı yapıldığını, kimyasal maddelerin karıştırıldığı bir alet olduğunu ve paketleme sırasında aniden patlama yaşandığını anlattı.

Ailelerin yürek yakan ifadeleri

Yangında çocuklarını ve eşlerini kaybeden aileler, yakınlarını ancak DNA eşleşmeleriyle teşhis edebildiklerini belirtti. 17 yaşındaki kızı Nisa'yı kaybeden baba Vedat Taşdemir, kızının paketleme personeli olarak işe başladığını ancak imalatta da çalıştırıldığını öğrendiğini, imalat yapıldığını bilseydi kızını asla göndermeyeceğini söyledi. Vedat Taşdemir, kızının vefatını oğlundan alınan DNA örnekleri sonucu öğrendiklerini aktardı.

Eşini kaybeden Aytekin Gikan, yangın söndürüldükten sonra içeride cesetler olduğunu öğrendiğini, ancak eşini hastanelerde bulamadığını ve sonradan vefat ettiğini anladığını belirtti. Diğer yakınlar da cesetleri ancak İstanbul Adli Tıp Kurumu’nda yapılan DNA eşleşmeleriyle teşhis edebildiklerini ifade etti.

Mahalle ve tanık beyanları: Çocuk işçi iddiaları

Tanık İ.A., iş yerinden yayılan kimyasal koku nedeniyle şikayetçi olduklarını, yaşça küçük çocukları ve paraya ihtiyacı olan kadınları sigortasız çalıştırdıklarını, hatta ilkokul öğrencilerini bile çalıştırdıklarını bildiklerini söyledi. Gerekli kurumlara yapılan şikayetlere rağmen üretimin nasıl yapıldığının anlaşılamadığını dile getirdi.

Firmanın örgütlenmesi ve kayıt dışı uygulamalar

Mali müşavir M.Ç., Ravive Kozmetik’in resmi sahiplerinin İsmail ve Altan Ali Oransal olduğunu, Kurtuluş Oransal’ın kağıt üzerinde yetkisi bulunmadığını ancak fiilen tesisin kontrolünü sağladığını anlattı. M.Ç., işçilerin sigorta girişlerinin gayriresmi yöntemlerle iletildiğini, 2025 yılının ağustos ve eylül aylarında kuruma sadece 8 personel bildirildiğini belirtti. Ayrıca fabrikanın açıldığı günden bu yana iş sağlığı ve güvenliği hizmeti almadığını, ilgili faturaların kendisine ulaşmadığını söyledi.

Şüpheliler arasındaki konuşmalar ve kaçış planı

İddianamede öne çıkan bölümlerden birinde, şüphelilerin kaçırılmasına yönelik planlara dair ifadeler yer aldı. Şüpheli Onay Y., Ali Osman A.’nın kendisini arayıp, "Olanları duydun mu? Benim yeğenler bir olaya karışmışlar" dediğini ve onları misafir edip edemeyeceğini sorduğunu anlattı.

Onay Y., Tekirdağ’da İsmail Oransal, Altay Ali Oransal ve Abdurrahman Bayat ile buluştuğunu, eve girdikten sonra televizyonda "Kocaeli’de patlama" haberini gördüğünü ifade etti. Bunun üzerine görüntülü aradığı Ali Osman A.’nın kendisine şu ifadeleri kullandığını iddia etti: "Canlarını sıkmasınlar, rahat olsunlar. Onları çok sağlam bir şekilde karşıya geçireceğiz. Maddi imkanımız ve gücümüz var. En kötü ihtimalle biz avukatları devreye sokacağız, suçu babaları üstlenecek. Onlara bir şey olmayacak. Bu konuşmalarımı yeğenlerime ilet."

Diğer ayrıntılar

İddianamede yer alan bir başka ifade de, şüpheli Gökberk Güngör'ün olay günü İsmail Oransal’ın laptobunu aldırıp kendisine teslim ettirmesini ve "Ben birkaç gün bu işlerle uğraşacağım, avukatlarla ilgileneceğim" şeklinde talimat verildiğini belirtmesiydi. Ayrıca iddianamede, şirket ortaklığı ve işleyişe ilişkin eski eş A.A. gibi tanıkların beyanlarına da yer verildi; A.A., Kurtuluş Oransal’ın şirketin fiili kontrolünü sağladığını iddia etti.

İddianameyle birlikte soruşturma süreci ve delillerin değerlendirildiği dosyada, firmanın üretim, denetim ve işçi kayıtlarına ilişkin iddialar ile kaçış planına dair ifadeler suçlamaların merkezine yerleştirilmiş durumda.

