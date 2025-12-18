Karapınar'da 97 umre yolcusu dualarla uğurlandı
Diyanet'in uğurlama programı Kur'an tilavetiyle başladı
Konya'nın Karapınar ilçesinde 97 umre yolcusu, düzenlenen törenle kutsal topraklara uğurlandı.
Diyanet İşleri Başkanlığı’nca düzenlenen uğurlama programı Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.
Programda konuşan Karapınar İlçe Müftüsü Dr. Fuat Ateş, kutsal toprakların anlatılarak değil, yaşanarak idrak edileceğini vurguladı.
Yapılan duaların ardından umre adayları, yakınlarının gözyaşlarıyla kutsal topraklara uğurlandı.
