DOLAR
42,73 -0,03%
EURO
50,19 0,02%
ALTIN
5.941,81 0,31%
BITCOIN
3.732.657,79 -1,48%

Karapınar'da 97 Umre Yolcusu Dualarla Uğurlandı

Konya'nın Karapınar ilçesinde Diyanet İşleri Başkanlığı’nın töreniyle 97 umre yolcusu Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dualarla kutsal topraklara uğurlandı.

Yayın Tarihi: 18.12.2025 12:40
Güncelleme Tarihi: 18.12.2025 12:40
Karapınar'da 97 Umre Yolcusu Dualarla Uğurlandı

Karapınar'da 97 umre yolcusu dualarla uğurlandı

Diyanet'in uğurlama programı Kur'an tilavetiyle başladı

Konya'nın Karapınar ilçesinde 97 umre yolcusu, düzenlenen törenle kutsal topraklara uğurlandı.

Diyanet İşleri Başkanlığı’nca düzenlenen uğurlama programı Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Programda konuşan Karapınar İlçe Müftüsü Dr. Fuat Ateş, kutsal toprakların anlatılarak değil, yaşanarak idrak edileceğini vurguladı.

Yapılan duaların ardından umre adayları, yakınlarının gözyaşlarıyla kutsal topraklara uğurlandı.

KONYA’NIN KARAPINAR İLÇESİNDE DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI TARAFINDAN DÜZENLENEN PROGRAM KAPSAMINDA...

KONYA’NIN KARAPINAR İLÇESİNDE DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI TARAFINDAN DÜZENLENEN PROGRAM KAPSAMINDA KARAPINAR’DAN UMREYE GİDECEK 97 UMRE YOLCUSU, DÜZENLENEN TÖRENLE KUTSAL TOPRAKLARA UĞURLANDI.

KONYA’NIN KARAPINAR İLÇESİNDE DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI TARAFINDAN DÜZENLENEN PROGRAM KAPSAMINDA...

İLGİLİ HABERLER

SGK 1000 Personel Alımı 2026: Mülakatsız, KPSS Puanı Yeterli — Başvuru Tarihleri

Zemheri 22 Aralık’ta Başlıyor: Türkiye 40 Gün Sürecek Dondurucu Soğuklara Hazırlanıyor

Emekliye 39.500 TL Piyangosu: 2025 Emekli Promosyonlarında Rekor Yarış

Cihan Şensözlü Hakkında Yakalama Kararı: 'Cihanna' Operasyonunda Gelişme

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sahte Alkol Davası: David Buskazade'ye 6 Yıl Hapis
2
Türkiye-Japonya İş Birliğiyle Deprem Hazırlığı: Denizli Heyeti Japonya'da İnceledi
3
SGK 1000 Personel Alımı 2026: Mülakatsız, KPSS Puanı Yeterli — Başvuru Tarihleri
4
Murat Kurum'a Deprem Bölgesinden Destek: 'Böyle Şantiye Şefine Can Kurban'
5
Tarsus’ta Yılbaşı Öncesi Zabıta Operasyonu: On Binlerce Ürün Müsadere Edildi
6
DAGC ve DGF'den ETB Başkanı Hakan Oral'a Ziyaret
7
Şırnak'ta Deneyap Çalıştayı: Gençleri Teknolojiye Hazırlama

Emekliye 39.500 TL Piyangosu: 2025 Emekli Promosyonlarında Rekor Yarış

1998-2009 Girişliler: Emeklilik Yaşı 47-50'ye Düştü — EYT'yi Kaçıranlara 7 Formül

SGK 1000 Personel Alımı 2026: Mülakatsız, KPSS Puanı Yeterli — Başvuru Tarihleri

Cihan Şensözlü Hakkında Yakalama Kararı: 'Cihanna' Operasyonunda Gelişme

Mümine Senna Yıldız Gözaltında: İstanbul'da 18 Aralık 2025 Uyuşturucu Operasyonu

Okan Karacan Gözaltına Alındı: GAİN Medya Soruşturması Detayları

Zemheri 22 Aralık’ta Başlıyor: Türkiye 40 Gün Sürecek Dondurucu Soğuklara Hazırlanıyor

Taşacak Bu Deniz Final mi? TRT 1'den Erken Final İddialarına Yanıt

Sahil Güvenlik 2025 Uzman Erbaş Alımı Başladı — Başvuru Şartları ve Tarihler

31 Aralık Tatil mi? 1 Ocak 2026 Resmi Tatil ve Tatil Süresi

2026 KPSS Takvimi Açıklandı: Lisans, Önlisans, Lise ve DHBT Tarihleri

Aile Bakanlığı 3 Bin Personel Alıyor: Başvuru Duyurusu Aralık 2025'e Bekleniyor