Elazığ'da hafif ticari araç temizlik aracına çarptı: 1 yaralı

Kaza Detayları

Elazığ’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 23 AGG 546 plakalı hafif ticari araç, aynı istikamette bulunan E.K. idaresindeki Elazığ Belediyesine ait temizlik aracına çarptı.

Kaza, Zübeyde Hanım Caddesi’nde meydana geldi. Olayda 1 kişi yaralandı.

Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralıya olay yerinde ilk müdahaleler yapıldıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.

