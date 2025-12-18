DOLAR
Erdoğan'dan Beştepe'de Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri Açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri programında açıklamalarda bulundu.

Yayın Tarihi: 18.12.2025 19:31
Güncelleme Tarihi: 18.12.2025 19:31
Beştepe'de yapılan törende Cumhurbaşkanı konuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri programında açıklamalarda bulundu.

Tören kapsamında yapılan açıklamalarda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajları paylaşıldı ve program katılımcıları tarafından takip edildi.

Program, Beştepe'deki tören alanında gerçekleştirildi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları etkinliğin öne çıkan anlarından biri oldu.

