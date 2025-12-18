Erzin'de bahçeye uçan otomobil: 3 yaralı

Erzin'de bahçeye uçan otomobilde 3 kişi yaralandı
Hatay, Şükrü Paşa Mahallesi
Hatay'ın Erzin ilçesi Şükrü Paşa Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir TOFAŞ marka otomobil bahçeye uçtu. Araç, bahçeyi saran beton çitleri devirerek içeri girdi.
Kazada araç içinde sıkışan 3 kişi, olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındı.
Olayla ilgili soruşturma ve sağlık ekiplerinin müdahalesi sürüyor.
