Erzin'de bahçeye uçan otomobil: 3 yaralı

Hatay Erzin'de Şükrü Paşa Mahallesi'nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bahçeye uçan TOFAŞ'ta 3 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 18.12.2025 12:47
Güncelleme Tarihi: 18.12.2025 12:47
Hatay, Şükrü Paşa Mahallesi

Hatay'ın Erzin ilçesi Şükrü Paşa Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir TOFAŞ marka otomobil bahçeye uçtu. Araç, bahçeyi saran beton çitleri devirerek içeri girdi.

Kazada araç içinde sıkışan 3 kişi, olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma ve sağlık ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

