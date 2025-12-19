DOLAR
Erzincan'da Evlenecek Gençlere Destek: İl Müdürü Demirci'den Tebrik

Erzincan'da yürütülen "Evlenecek Gençlere Destek Projesi" kapsamında destekten yararlanan çiftler İl Müdürü Serdar Demirci tarafından tebrik edildi.

Yayın Tarihi: 19.12.2025 08:19
Güncelleme Tarihi: 19.12.2025 08:19
Proje aile kurumunu güçlendirmeyi hedefliyor

Erzincan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından yürütülen "Evlenecek Gençlere Destek Projesi" kapsamında destekten yararlanacak çiftler, İl Müdürü Serdar Demirci tarafından tebrik edildi.

İl Müdürü Demirci, yeni evlenecek genç çiftlere bir ömür boyu mutluluklar dileyerek, projenin aile kurumunun güçlendirilmesine katkı sağlamayı amaçladığını ifade etti.

Program kapsamında çiftlere yönelik desteklerin devam edeceği belirtildi.

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

