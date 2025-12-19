Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 500 Sözleşmeli Personel Alımı: Başvurular 18-25 Aralık 2025

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, merkez ve taşra teşkilatlarında görevlendirilmek üzere toplam 500 sözleşmeli personel alımı yapılacağını açıkladı. Tercih kılavuzu ÖSYM tarafından yayımlandı ve başvuru süreci adaylar için başladı.

Başvuru Tarihleri ve Şekli

Başvurular 18 Aralık 2025 tarihinde başlayıp 25 Aralık 2025 tarihinde sona erecektir. Adaylar tercih işlemlerini ais.osym.gov.tr adresi üzerinden, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile elektronik ortamda yapacaklardır. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Yerleştirme ve Değerlendirme

Yerleştirmeler, ÖSYM aracılığıyla KPSS puan üstünlüğü esasına göre merkezi yerleştirme usulüyle gerçekleştirilecektir. Bakanlık, alımların mülakatsız yapılacağını duyurdu.

Alınacak Kadrolar

Bakanlık projelerinde görev alacak kadrolar teknik ağırlıklı olmakla birlikte idari ve güvenlik görevlileri de yer alıyor. Başvuru yapılabilecek unvanlar şunlardır:

Teknik Kadrolar: Mühendis, Mimar, Şehir Plancısı, Tekniker, Biyolog.

İdari ve Destek Kadrolar: Büro Personeli, Destek Personeli.

Hukuk ve Güvenlik: Avukat, Koruma ve Güvenlik Görevlisi.

Diğer: Teknik Hizmet Personeli.

Lise Mezunları ve Nitelik Kodu Kontrolü

Lise (ortaöğretim) mezunlarının başvurup başvuramayacağı, özellikle Destek Personeli ve Teknisyen gibi unvanlar için ÖSYM tercih kılavuzundaki nitelik kodları üzerinden kontrol edilmelidir. Adayların ilan metnindeki nitelik şartlarını dikkatle incelemesi önem taşımaktadır.

Resmi Duyuru ve Diğer Bilgiler

Bakanlığın resmi sosyal medya paylaşımında (X platformu) da, "Bakanlığımız Merkez ve Taşra teşkilatlarında istihdam edilmek üzere toplam 500 Sözleşmeli Personel alımı yapılacak" ifadelerine yer verildi ve adaylara başarılar dilendi. Başvuruların genellikle mesai bitimi veya 23.59 itibarıyla sona ereceği belirtilmektedir.