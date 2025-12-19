DOLAR
42,8 -0,2%
EURO
50,15 -0,04%
ALTIN
5.953,64 0,08%
BITCOIN
3.729.145,69 -2,73%

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 500 Sözleşmeli Personel Alımı — Başvurular 18-25 Aralık 2025

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 500 sözleşmeli personel alımı için başvurular 18-25 Aralık 2025 tarihlerinde ÖSYM üzerinden KPSS ile yapılacak.

Yayın Tarihi: 19.12.2025 09:18
Güncelleme Tarihi: 19.12.2025 09:18
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 500 Sözleşmeli Personel Alımı — Başvurular 18-25 Aralık 2025

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 500 Sözleşmeli Personel Alımı: Başvurular 18-25 Aralık 2025

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, merkez ve taşra teşkilatlarında görevlendirilmek üzere toplam 500 sözleşmeli personel alımı yapılacağını açıkladı. Tercih kılavuzu ÖSYM tarafından yayımlandı ve başvuru süreci adaylar için başladı.

Başvuru Tarihleri ve Şekli

Başvurular 18 Aralık 2025 tarihinde başlayıp 25 Aralık 2025 tarihinde sona erecektir. Adaylar tercih işlemlerini ais.osym.gov.tr adresi üzerinden, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile elektronik ortamda yapacaklardır. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Yerleştirme ve Değerlendirme

Yerleştirmeler, ÖSYM aracılığıyla KPSS puan üstünlüğü esasına göre merkezi yerleştirme usulüyle gerçekleştirilecektir. Bakanlık, alımların mülakatsız yapılacağını duyurdu.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 500 Sözleşmeli Personel Alımı — Başvurular 18-25 Aralık 2025

Alınacak Kadrolar

Bakanlık projelerinde görev alacak kadrolar teknik ağırlıklı olmakla birlikte idari ve güvenlik görevlileri de yer alıyor. Başvuru yapılabilecek unvanlar şunlardır:

Teknik Kadrolar: Mühendis, Mimar, Şehir Plancısı, Tekniker, Biyolog.

İdari ve Destek Kadrolar: Büro Personeli, Destek Personeli.

Hukuk ve Güvenlik: Avukat, Koruma ve Güvenlik Görevlisi.

Diğer: Teknik Hizmet Personeli.

Lise Mezunları ve Nitelik Kodu Kontrolü

Lise (ortaöğretim) mezunlarının başvurup başvuramayacağı, özellikle Destek Personeli ve Teknisyen gibi unvanlar için ÖSYM tercih kılavuzundaki nitelik kodları üzerinden kontrol edilmelidir. Adayların ilan metnindeki nitelik şartlarını dikkatle incelemesi önem taşımaktadır.

Resmi Duyuru ve Diğer Bilgiler

Bakanlığın resmi sosyal medya paylaşımında (X platformu) da, "Bakanlığımız Merkez ve Taşra teşkilatlarında istihdam edilmek üzere toplam 500 Sözleşmeli Personel alımı yapılacak" ifadelerine yer verildi ve adaylara başarılar dilendi. Başvuruların genellikle mesai bitimi veya 23.59 itibarıyla sona ereceği belirtilmektedir.

Yazar
EDİTÖR

Emine Durgun

İLGİLİ HABERLER

Zemheri 22 Aralık’ta Başlıyor: Türkiye 40 Gün Sürecek Dondurucu Soğuklara Hazırlanıyor

Emekliye 39.500 TL Piyangosu: 2025 Emekli Promosyonlarında Rekor Yarış

Cihan Şensözlü Hakkında Yakalama Kararı: 'Cihanna' Operasyonunda Gelişme

RTÜK'ten 'Jasmine'e En Üst Sınırdan Ceza ve Katalogdan Silme Kararı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Aydın Gebe Okulu mezunlarına katılım belgesi
2
ADÜ'de Hizmet İçi Eğitimler: İdari Mevzuat ve Kamu İhale Kanunu
3
Arnavutköy'de Başıboş Atlar Trafiği Tehlikeye Atıyor
4
Levent Gültekin Gözaltına Alındı: Avukatı Çağrı Çetin İlk Açıklamayı Yaptı
5
Köyceğiz'de Yerli Üretim, Milli Güç Sergisi Açıldı
6
Sultanhisar'da 'Misafirim Kaymakamım' Projesi Salavatlı ve Atça'da Devam Etti
7
KKTC'de Şap Alarmı: Uzmanlardan Karantina, Dezenfeksiyon ve Aşılama Uyarısı

Demir Holding'e 'Mali Müşavir' Baskını: Hamit Demir Hakkında Naylon Fatura ve Kara Para İddiaları

Levent Gültekin Gözaltına Alındı: Avukatı Çağrı Çetin İlk Açıklamayı Yaptı

DSİ 328 Sözleşmeli Personel Alımı: KPSS ile Başvurular 18-25 Aralık 2025

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 500 Sözleşmeli Personel Alımı — Başvurular 18-25 Aralık 2025

RTÜK'ten 'Jasmine'e En Üst Sınırdan Ceza ve Katalogdan Silme Kararı

Emekliye 39.500 TL Piyangosu: 2025 Emekli Promosyonlarında Rekor Yarış

1998-2009 Girişliler: Emeklilik Yaşı 47-50'ye Düştü — EYT'yi Kaçıranlara 7 Formül

SGK 1000 Personel Alımı 2026: Mülakatsız, KPSS Puanı Yeterli — Başvuru Tarihleri

Cihan Şensözlü Hakkında Yakalama Kararı: 'Cihanna' Operasyonunda Gelişme

Mümine Senna Yıldız Gözaltında: İstanbul'da 18 Aralık 2025 Uyuşturucu Operasyonu

Okan Karacan Gözaltına Alındı: GAİN Medya Soruşturması Detayları

Zemheri 22 Aralık’ta Başlıyor: Türkiye 40 Gün Sürecek Dondurucu Soğuklara Hazırlanıyor