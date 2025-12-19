DOLAR
42,75 -0,15%
EURO
50,14 -0,08%
ALTIN
5.958,68 -0,01%
BITCOIN
3.652.013,81 -0,72%

RTÜK'ten 'Jasmine'e En Üst Sınırdan Ceza ve Katalogdan Silme Kararı

RTÜK, HBO Max yapımı 'Jasmine' dizisine en üst sınırdan idari para cezası verdi ve yapımın Türkiye katalogundan çıkarılmasına hükmetti.

Yayın Tarihi: 19.12.2025 00:03
Güncelleme Tarihi: 19.12.2025 00:03
RTÜK'ten 'Jasmine'e En Üst Sınırdan Ceza ve Katalogdan Silme Kararı

RTÜK, HBO Max yapımı "Jasmine" dizisine en üst sınırdan ceza ve katalogdan silme kararı verdi

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), dijital yayın platformlarını ele aldığı son toplantısında HBO Max'te yayınlanan "Jasmine" dizisi hakkında nihai kararını açıkladı. Kurul, yapımın Türkiye'deki erişimine son verilmesine ilişkin yaptırımları uygulamaya koydu.

RTÜK kararı neyi kapsıyor?

RTÜK'ün incelemesi sonucunda dizinin, Türk aile yapısına, genel ahlaka ve milli-manevi değerlere aykırı bulunduğu bildirildi. Kurul, yayıncı kuruluşa en üst sınırdan idari para cezası uygulanmasına ve dizinin platform kataloğundan tamamen çıkarılmasına hükmetti.

Neden kaldırıldı?

Gerekçeli kararda, yapımın kurgusu ve içerdiği sahnelerin "toplumun milli ve manevi değerlerine, genel ahlaka ve ailenin korunması ilkesine" aykırı olduğu vurgulandı. RTÜK üyelerinin oy birliğiyle alınan karar, yayıncılık ilkelerinin ihlali gerekçesine dayandırıldı.

RTÜK'ten 'Jasmine'e En Üst Sınırdan Ceza ve Katalogdan Silme Kararı

HBO Max ve platform erişimi

Para cezasına ek olarak, kurul dizinin HBO Max kataloğundan çıkarılmasına karar vererek, "Jasmine" dizisinin Türkiye sınırları içindeki dijital erişimini resmen sonlandırdı.

Sektör tepkileri ve önlemler

RTÜK'ün inceleme süreci boyunca gelen şikayetler ve sosyal medyadaki tepkiler süreci hızlandırdı. Ayrıca, HBO Max ile lisans anlaşması bulunan yerli platform TV+, RTÜK'ün incelemesi devam ederken diziyi kendi arşivinden ve yayın akışından kaldırma kararı almıştı.

Dijital yayın denetimi gündemde

RTÜK, internet üzerinden yayın yapan platformların geleneksel televizyon yayıncılığıyla benzer etik kurallara ve toplumsal hassasiyetlere uyması gerektiğini daha önce de vurgulamıştı. "Jasmine" özelinde başlatılan inceleme, dijital yayınlara yönelik denetimlerin öncelikli gündem maddelerinden biri olduğunu bir kez daha gösterdi.

RTÜK'ün bu kararı, uluslararası platformların Türkiye'deki içerik politikalarını yasal ve toplumsal hassasiyetler çerçevesinde gözden geçirmeleri gerektiğine işaret etti.

Yazar
EDİTÖR

Emine Durgun

İLGİLİ HABERLER

1998-2009 Girişliler: Emeklilik Yaşı 47-50'ye Düştü — EYT'yi Kaçıranlara 7 Formül

Sahil Güvenlik 2025 Uzman Erbaş Alımı Başladı — Başvuru Şartları ve Tarihler

Mümine Senna Yıldız Gözaltında: İstanbul'da 18 Aralık 2025 Uyuşturucu Operasyonu

Cihan Şensözlü Hakkında Yakalama Kararı: 'Cihanna' Operasyonunda Gelişme

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bakan Yumaklı: Tarım, Orman ve Su Geleceğe Mirasımızdır
2
RTÜK'ten 'Jasmine'e En Üst Sınırdan Ceza ve Katalogdan Silme Kararı
3
Giresun'da Yaylada Mahsur Kalan Vatandaşları Yavuzkemal Belediyesi Kurtardı
4
Aliağa'da Geleneksel Yardım Sergisi: Serkan Acar’a Plaket
5
Siirt’te kurt boş havuza düştü — İki saatlik mücadeleyle çıktı
6
Sındırgı Çaygören Barajı’nda 8 kilo 750 gramlık dev turna ve karaca
7
Sinop'ta Deniz Kirliliği Endişesi: Yelken Kulübü Önünde İnceleme

RTÜK'ten 'Jasmine'e En Üst Sınırdan Ceza ve Katalogdan Silme Kararı

Emekliye 39.500 TL Piyangosu: 2025 Emekli Promosyonlarında Rekor Yarış

1998-2009 Girişliler: Emeklilik Yaşı 47-50'ye Düştü — EYT'yi Kaçıranlara 7 Formül

SGK 1000 Personel Alımı 2026: Mülakatsız, KPSS Puanı Yeterli — Başvuru Tarihleri

Cihan Şensözlü Hakkında Yakalama Kararı: 'Cihanna' Operasyonunda Gelişme

Mümine Senna Yıldız Gözaltında: İstanbul'da 18 Aralık 2025 Uyuşturucu Operasyonu

Okan Karacan Gözaltına Alındı: GAİN Medya Soruşturması Detayları

Zemheri 22 Aralık’ta Başlıyor: Türkiye 40 Gün Sürecek Dondurucu Soğuklara Hazırlanıyor

Taşacak Bu Deniz Final mi? TRT 1'den Erken Final İddialarına Yanıt

Sahil Güvenlik 2025 Uzman Erbaş Alımı Başladı — Başvuru Şartları ve Tarihler