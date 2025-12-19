RTÜK'ten 'Jasmine'e En Üst Sınırdan Ceza ve Katalogdan Silme Kararı

RTÜK, HBO Max yapımı "Jasmine" dizisine en üst sınırdan ceza ve katalogdan silme kararı verdi

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), dijital yayın platformlarını ele aldığı son toplantısında HBO Max'te yayınlanan "Jasmine" dizisi hakkında nihai kararını açıkladı. Kurul, yapımın Türkiye'deki erişimine son verilmesine ilişkin yaptırımları uygulamaya koydu.

RTÜK kararı neyi kapsıyor?

RTÜK'ün incelemesi sonucunda dizinin, Türk aile yapısına, genel ahlaka ve milli-manevi değerlere aykırı bulunduğu bildirildi. Kurul, yayıncı kuruluşa en üst sınırdan idari para cezası uygulanmasına ve dizinin platform kataloğundan tamamen çıkarılmasına hükmetti.

Neden kaldırıldı?

Gerekçeli kararda, yapımın kurgusu ve içerdiği sahnelerin "toplumun milli ve manevi değerlerine, genel ahlaka ve ailenin korunması ilkesine" aykırı olduğu vurgulandı. RTÜK üyelerinin oy birliğiyle alınan karar, yayıncılık ilkelerinin ihlali gerekçesine dayandırıldı.

HBO Max ve platform erişimi

Para cezasına ek olarak, kurul dizinin HBO Max kataloğundan çıkarılmasına karar vererek, "Jasmine" dizisinin Türkiye sınırları içindeki dijital erişimini resmen sonlandırdı.

Sektör tepkileri ve önlemler

RTÜK'ün inceleme süreci boyunca gelen şikayetler ve sosyal medyadaki tepkiler süreci hızlandırdı. Ayrıca, HBO Max ile lisans anlaşması bulunan yerli platform TV+, RTÜK'ün incelemesi devam ederken diziyi kendi arşivinden ve yayın akışından kaldırma kararı almıştı.

Dijital yayın denetimi gündemde

RTÜK, internet üzerinden yayın yapan platformların geleneksel televizyon yayıncılığıyla benzer etik kurallara ve toplumsal hassasiyetlere uyması gerektiğini daha önce de vurgulamıştı. "Jasmine" özelinde başlatılan inceleme, dijital yayınlara yönelik denetimlerin öncelikli gündem maddelerinden biri olduğunu bir kez daha gösterdi.

RTÜK'ün bu kararı, uluslararası platformların Türkiye'deki içerik politikalarını yasal ve toplumsal hassasiyetler çerçevesinde gözden geçirmeleri gerektiğine işaret etti.