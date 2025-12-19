DOLAR
Levent Gültekin Gözaltına Alındı: Avukatı Çağrı Çetin İlk Açıklamayı Yaptı

Levent Gültekin, 17 Aralık'taki YouTube yayını nedeniyle 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak' suçlamasıyla 19 Aralık sabahı gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 19.12.2025 09:28
Güncelleme Tarihi: 19.12.2025 09:28
Son Dakika: Levent Gültekin Gözaltına Alındı

Gazeteci ve yazar Levent Gültekin, 17 Aralık tarihli YouTube yayını nedeniyle 19 Aralık sabahı gözaltına alındı. Avukatı Çağrı Çetin, Gültekin'in ifadesinin alınmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüğünü ve ardından Çağlayan Adliyesi'ne sevk edileceğini bildirdi.

Gözaltı Nedeni ve Suçlama

Edinilen bilgilere göre soruşturma, Gültekin'in dijital platformlarda gerçekleştirdiği yayınlara odaklanıyor. Özellikle 17 Aralıktaki YouTube yayını gerekçe gösterilerek, Türk Ceza Kanunu'ndaki "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak" suçlamasıyla işlem başlatıldı.

Avukatının İlk Açıklaması

Avukat Çağrı Çetin, ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada müvekkilinin suçlamaları reddettiğini ve ifadesinin alındığını aktardı. Gültekin'in emniyetteki beyanında şu ifadeler yer aldı: "Ortada halkı yanıltacak somut bir bilgi paylaşımı yok. Video baştan sona güncel siyasi olayların yorumlanmasından ibarettir. İsim vererek kimseye hakaret etmedim, sadece siyasi bir projeksiyon tuttum."

Adliyeye Sevk Süreci

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube'de işlemleri süren Gültekin'in, ifade işlemleri tamamlandıktan sonra öğle saatlerinde Çağlayan'daki İstanbul Adliyesine sevk edilmesi bekleniyor. Burada Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu savcısı tarafından sorgulanacak ve savcılığın vereceği karar (tutuklama talebi veya serbest bırakılma) gün içinde netleşecek.

Levent Gültekin'in Biyografisi

1972 yılında Ardahan'ın Göle ilçesinde doğan Levent Gültekin, 2025 itibarıyla 53 yaşındadır. Eğitimine Göle'de başlayan Gültekin, Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun oldu ve Selçuk Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünde yüksek lisans yaptı.

Medya kariyerine Yeni Şafak gazetesinde başlayan Gültekin, burada 5 yıl görev aldı. 2000 yılında Gerçek Hayat dergisini kurdu ve genel yayın yönetmenliğini üstlendi. 2007'de Star Medya Grubu'nda İcra Kurulu Başkan Yardımcılığı yaptı; 2009'da Cine5'te yöneticilik görevlerinde bulundu. Son yıllarda dijital platformlarda ve YouTube kanallarında yaptığı yorumlarla geniş bir izleyici kitlesine hitap etmektedir.

Yazar
EDİTÖR

Emine Durgun

