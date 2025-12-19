Demir Holding'e 'Mali Müşavir' Baskını: Hamit Demir Hakkında Naylon Fatura ve Kara Para İddiaları

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü geniş çaplı soruşturma kapsamında, sabah saatlerinde gerçekleşen operasyon iş dünyasını sarstı. 19 Aralık 2025 sabahı İstanbul merkezli olarak 5 ilde eş zamanlı baskınlar düzenlendi ve aralarında Demir Holding'in de bulunduğu 26 şirkete yönelik aramalar yapıldı.

Operasyonun Detayları

Soruşturma, kamuoyunda "Mali Müşavir" operasyonu olarak anılan çalışma çerçevesinde yürütüldü. Emniyet birimleri, sabahın ilk ışıklarıyla harekete geçerek çok sayıda adrese baskın düzenledi. Operasyon kapsamındaki şüphelilere yönelik olarak "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "vergi kaçakçılığı" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlamaları yöneltildi ve çok sayıda kişi için gözaltı kararı verildi.

Soruşturmanın Odak Noktası: Naylon Fatura, Haksız KDV ve Kara Para

Soruşturma dosyasında öne çıkan iddialar şöyle sıralanıyor:

Hayali fatura trafiği: Gerçekte herhangi bir ticari faaliyet olmamasına rağmen sahte (naylon) faturalar düzenlendiği öne sürülüyor.

Haksız KDV iadesi: Düzenlenen sahte faturaların şirket gideri olarak gösterildiği ve bu yolla devletten haksız KDV iadesi alınarak kamunun zarara uğratıldığı iddia ediliyor.

Kara para aklama: Elde edilen haksız kazancın yasal ticari faaliyetlerin içine gizlenerek finansal sisteme sokulmaya çalışıldığı öne sürülüyor.

Örgütlü suç iddiası: Tüm bu faaliyetlerin organize bir yapı içinde gerçekleştirildiği iddiası dosyada yer alıyor.

Demir Holding’e Ne Oldu?

Operasyon kapsamında Demir Holding'in mali kayıtları ve faaliyetleri mercek altına alındı. Kamuoyunun yakından tanıdığı şirketin soruşturma dosyasında yer alması, "Şirket neden basıldı?" ve "Yöneticiler gözaltında mı?" gibi soruları gündeme getirdi. Emniyet yetkilileri, birçok adreste arama ve inceleme yapıldığını bildirdi.

Hamit Demir Kimdir?

Operasyonla birlikte gözler, Demir Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamit Demir üzerine çevrildi. Hamit Demir, iş hayatına 1984 yılında atılarak Demir İnşaat'ın temellerini attı. Yaklaşık 40 yıllık ticari geçmişinde özellikle İstanbul'un Beylikdüzü bölgesinde geliştirdiği lüks konut projeleri, plazalar, okullar ve iş yerleri ile tanınıyor. Holding, inşaat dışında enerji, tarım ve madencilik gibi sektörlerde de faaliyet gösteriyor.

Gözaltı ve Tutuklama Durumu

Operasyon kapsamında çok sayıda kişi hakkında gözaltı kararı verildiği açıklandı. Ancak şüphelilerin emniyetteki ifade işlemleri sürdüğü için tutuklama veya serbest bırakılma kararları mahkemeye sevk edildikten sonra netleşecektir.

Operasyonun Kapsamı ve Şirket Faaliyetleri

Operasyonun merkezi İstanbul olsa da soruşturmanın mali ağın uzandığı 5 ilde eş zamanlı olarak yürütüldüğü bildirildi. Demir Holding köken olarak inşaat sektörüyle büyümüş olup günümüzde Demir Grup çatısı altında temiz enerji, tarım ve madencilik alanlarında da faaliyet göstermektedir.

"Naylon Fatura" Suçlaması Ne Anlama Geliyor?

Dosyada yer alan açıklamaya göre "naylon fatura" iddiası, şirketin gerçekte mal veya hizmet almadığı halde vergi yükümlülüklerinden kaçınmak veya haksız KDV iadesi almak amacıyla sahte belgeler düzenlemesi anlamına geliyor. Soruşturma bu iddiaların doğruluğunu tespit etmeye yönelik kapsamlı mali incelemeler içeriyor.

İlerleyen saatlerde, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve emniyet kaynaklarından gelecek resmi açıklamalarla soruşturmanın yönü ve şüpheliler hakkında atılacak adımlar netleşecek.