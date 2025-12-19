DOLAR
42,8 -0,2%
EURO
50,15 -0,04%
ALTIN
5.953,64 0,08%
BITCOIN
3.729.145,69 -2,73%

DSİ 328 Sözleşmeli Personel Alımı: KPSS ile Başvurular 18-25 Aralık 2025

Devlet Su İşleri (DSİ) 328 sözleşmeli personel alımı yapacak. Başvurular KPSS puanıyla 18-25 Aralık 2025 tarihleri arasında ÖSYM üzerinden alınacak.

Yayın Tarihi: 19.12.2025 09:19
Güncelleme Tarihi: 19.12.2025 09:19
DSİ 328 Sözleşmeli Personel Alımı: KPSS ile Başvurular 18-25 Aralık 2025

DSİ 328 Sözleşmeli Personel Alımı: KPSS ile Başvurular 18-25 Aralık 2025

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, merkez ve taşra teşkilatına 657 sayılı Kanun'un 4/B maddesi kapsamında toplam 328 sözleşmeli personel alacağını duyurdu. Başvurular 18 Aralık 2025 - 25 Aralık 2025 tarihlerinde ÖSYM üzerinden alınacak ve yerleştirmeler KPSS puan üstünlüğüne göre gerçekleştirilecektir.

Kadro Dağılımı

İlana göre kadro dağılımı şu şekilde belirlenmiştir:

Mühendis: 128 kişi

Destek Personeli: 121 kişi

Büro Personeli: 59 kişi

Koruma ve Güvenlik Görevlisi: 15 kişi

Avukat: 3 kişi

Tekniker: 2 kişi

DSİ 328 Sözleşmeli Personel Alımı: KPSS ile Başvurular 18-25 Aralık 2025

Başvuru Süreci ve Nasıl Yapılır?

Tercihler, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından ais.osym.gov.tr adresinden alınacaktır. Adaylar, tercih kılavuzunda belirtilen nitelik kodlarına göre işlemlerini süresi içinde tamamlamalıdır.

Başvuru Şartları

Başvuruda bulunacak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesindeki genel şartları taşıması gerekir. Ayrıca tercih edilen pozisyonun ÖSYM kılavuzunda belirtilen öğrenim ve sertifika gibi özel nitelikleri sağlanmalıdır.

Diğer zorunluluklar arasında 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu uyarınca yapılacak incelemenin olumlu sonuçlanması ve Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar'ın ilgili maddelerinin (Ek-1 ve 12. madde) sağlanması yer almaktadır.

Mülakat Yapılacak mı?

Bu alımlarda sözlü sınav veya mülakat uygulanmayacaktır. Yerleştirmeler, 657 sayılı Kanun'un 4/B maddesi ve ilgili esaslar gereğince, adayların KPSS puan üstünlüğüne göre ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılacaktır.

Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Adayların başvuracakları kadronun nitelik koduna uygun eğitim düzeyindeki KPSS puanının geçerlilik süresinin dolmamış olması gerekmektedir. Her pozisyon için farklı özel şartlar (örneğin güvenlik görevlisi için boy-kilo veya silahlı sertifika, mühendis için ilgili bölüm mezuniyeti) ÖSYM Tercih Kılavuzu'nda ayrıntılı olarak yer alacaktır.

Detaylı şartlar, kadro nitelikleri ve tercih işlemleri için ÖSYM'nin yayımlayacağı tercih kılavuzunun takip edilmesi önemlidir.

Yazar
EDİTÖR

Emine Durgun

İLGİLİ HABERLER

SGK 1000 Personel Alımı 2026: Mülakatsız, KPSS Puanı Yeterli — Başvuru Tarihleri

1998-2009 Girişliler: Emeklilik Yaşı 47-50'ye Düştü — EYT'yi Kaçıranlara 7 Formül

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 500 Sözleşmeli Personel Alımı — Başvurular 18-25 Aralık 2025

Demir Holding'e 'Mali Müşavir' Baskını: Hamit Demir Hakkında Naylon Fatura ve Kara Para İddiaları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
DSİ 328 Sözleşmeli Personel Alımı: KPSS ile Başvurular 18-25 Aralık 2025
2
Çanakkale Boğazı'nda Yoğun Sis: Transit Gemi Geçişleri Saat 08.00'de Kapatıldı
3
Tersun Dağı'nda Kartpostallık Kar Manzarası — Gümüşhane-Şiran Geçidi
4
Diyarbakır'da Jandarma'dan Emniyet Kemeri Semineri
5
Yapay Zeka Yüreğir’i 'En Yaşanılmayacak İlçe' Seçti: Tepkiler Büyüyor
6
Kahramanmaraş’ta Yerinde Dönüşüm Tamamlanıyor: Örnek Daireler Ortaya Çıktı
7
Bilim Kurulu Toplantısı Ankara'da: Bilim Temelli Sosyal Politikalar

İlk ve Son 3. Sezon Bombası: Bergüzar Korel ve Timuçin Esen Başrolde

Demir Holding'e 'Mali Müşavir' Baskını: Hamit Demir Hakkında Naylon Fatura ve Kara Para İddiaları

Levent Gültekin Gözaltına Alındı: Avukatı Çağrı Çetin İlk Açıklamayı Yaptı

DSİ 328 Sözleşmeli Personel Alımı: KPSS ile Başvurular 18-25 Aralık 2025

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 500 Sözleşmeli Personel Alımı — Başvurular 18-25 Aralık 2025

RTÜK'ten 'Jasmine'e En Üst Sınırdan Ceza ve Katalogdan Silme Kararı

Emekliye 39.500 TL Piyangosu: 2025 Emekli Promosyonlarında Rekor Yarış

1998-2009 Girişliler: Emeklilik Yaşı 47-50'ye Düştü — EYT'yi Kaçıranlara 7 Formül

SGK 1000 Personel Alımı 2026: Mülakatsız, KPSS Puanı Yeterli — Başvuru Tarihleri

Cihan Şensözlü Hakkında Yakalama Kararı: 'Cihanna' Operasyonunda Gelişme

Mümine Senna Yıldız Gözaltında: İstanbul'da 18 Aralık 2025 Uyuşturucu Operasyonu

Okan Karacan Gözaltına Alındı: GAİN Medya Soruşturması Detayları