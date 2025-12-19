DSİ 328 Sözleşmeli Personel Alımı: KPSS ile Başvurular 18-25 Aralık 2025

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, merkez ve taşra teşkilatına 657 sayılı Kanun'un 4/B maddesi kapsamında toplam 328 sözleşmeli personel alacağını duyurdu. Başvurular 18 Aralık 2025 - 25 Aralık 2025 tarihlerinde ÖSYM üzerinden alınacak ve yerleştirmeler KPSS puan üstünlüğüne göre gerçekleştirilecektir.

Kadro Dağılımı

İlana göre kadro dağılımı şu şekilde belirlenmiştir:

Mühendis: 128 kişi

Destek Personeli: 121 kişi

Büro Personeli: 59 kişi

Koruma ve Güvenlik Görevlisi: 15 kişi

Avukat: 3 kişi

Tekniker: 2 kişi

Başvuru Süreci ve Nasıl Yapılır?

Tercihler, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından ais.osym.gov.tr adresinden alınacaktır. Adaylar, tercih kılavuzunda belirtilen nitelik kodlarına göre işlemlerini süresi içinde tamamlamalıdır.

Başvuru Şartları

Başvuruda bulunacak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesindeki genel şartları taşıması gerekir. Ayrıca tercih edilen pozisyonun ÖSYM kılavuzunda belirtilen öğrenim ve sertifika gibi özel nitelikleri sağlanmalıdır.

Diğer zorunluluklar arasında 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu uyarınca yapılacak incelemenin olumlu sonuçlanması ve Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar'ın ilgili maddelerinin (Ek-1 ve 12. madde) sağlanması yer almaktadır.

Mülakat Yapılacak mı?

Bu alımlarda sözlü sınav veya mülakat uygulanmayacaktır. Yerleştirmeler, 657 sayılı Kanun'un 4/B maddesi ve ilgili esaslar gereğince, adayların KPSS puan üstünlüğüne göre ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılacaktır.

Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Adayların başvuracakları kadronun nitelik koduna uygun eğitim düzeyindeki KPSS puanının geçerlilik süresinin dolmamış olması gerekmektedir. Her pozisyon için farklı özel şartlar (örneğin güvenlik görevlisi için boy-kilo veya silahlı sertifika, mühendis için ilgili bölüm mezuniyeti) ÖSYM Tercih Kılavuzu'nda ayrıntılı olarak yer alacaktır.

Detaylı şartlar, kadro nitelikleri ve tercih işlemleri için ÖSYM'nin yayımlayacağı tercih kılavuzunun takip edilmesi önemlidir.