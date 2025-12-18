DOLAR
42,73 -0,02%
EURO
50,23 -0,06%
ALTIN
5.945,09 0,26%
BITCOIN
3.718.967,85 -1,1%

Kuşadası'nda Eczacılık Gündemi: Sefa Karaaslan Kuşadası Ziyaretinde

Aydın Eczacı Odası Başkanı Sefa Karaaslan, Kuşadası'nda eczacılarla buluştu; bilgilendirme dosyaları teslim edildi, yeni eczacılara Atatürk portresi hediye edildi ve bölge toplantısı yapıldı.

Yayın Tarihi: 18.12.2025 10:45
Güncelleme Tarihi: 18.12.2025 10:45
Kuşadası'nda Eczacılık Gündemi: Sefa Karaaslan Kuşadası Ziyaretinde

Kuşadası'nda eczacılık gündemi masaya yatırıldı

Aydın Eczacı Odası Başkanı Sefa Karaaslan, bölge ziyaretleri kapsamında Kuşadası ilçesinde eczacılarla bir araya gelerek mesleki gelişmeler hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

Ziyaretler ve bilgilendirme dosyaları

Program çerçevesinde ilçede görev yapan eczacılar, eczanelerinde tek tek ziyaret edildi ve mesleğe ilişkin önemli konu başlıklarını içeren bilgilendirme dosyaları teslim edildi.

Yeni eczacılara hediye ve bölge toplantısı

Son dönemde mesleğe başlayan eczacılara Atatürk Portresi hediye edilirken, ziyaretlerin ardından Kuşadası Bölge Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda mesleki gelişmeler, sahada yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri ele alındı.

Karaaslan'dan teşekkür ve değerlendirme

Başkan Karaaslan, gösterilen ilgi ve misafirperverlikten dolayı Kuşadası'nda görev yapan meslektaşlarına teşekkür ederek, bölge ziyaretlerinin dayanışmayı güçlendirdiğini vurguladı. Karaaslan'ın açıklaması şöyle:

"Bölge ziyaretlerimize Kuşadası İlçemizle devam ettik. Meslektaşlarımızı eczanelerinde ziyaret ederek önemli konu başlıklarında bilgi notlarını içeren dosyalarımızı ilettik; son dönemde açılan meslektaşlarımıza Atatürk Portremizi hediye ettik. Devamında Bölge Toplantımızı gerçekleştirdik. Değerli katılımları ve güzel misafirperverlikleri için çok teşekkür ederiz"

AYDIN ECZACI ODASI BAŞKANI SEFA KARAASLAN, BÖLGE ZİYARETLERİ KAPSAMINDA KUŞADASI’NDA ECZACILARLA...

AYDIN ECZACI ODASI BAŞKANI SEFA KARAASLAN, BÖLGE ZİYARETLERİ KAPSAMINDA KUŞADASI’NDA ECZACILARLA BİR ARAYA GELEREK MESLEKİ GÜNDEME İLİŞKİN BİLGİLENDİRMELERDE BULUNDU.

AYDIN ECZACI ODASI BAŞKANI SEFA KARAASLAN, BÖLGE ZİYARETLERİ KAPSAMINDA KUŞADASI’NDA ECZACILARLA...

İLGİLİ HABERLER

Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 Personel Alımı 2026: Başvuru Tarihleri ve Kadrolar

Mümine Senna Yıldız Gözaltında: İstanbul'da 18 Aralık 2025 Uyuşturucu Operasyonu

31 Aralık Tatil mi? 1 Ocak 2026 Resmi Tatil ve Tatil Süresi

İBB Ücretsiz ALES ve DGS Kursları — Başvuru, Tarihler ve Şartlar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çekirdek Aile Küçülüyor, Yalnız Yaşam Artıyor — Prof. Dr. Vehbi Ünal'ın Değerlendirmesi
2
BŞEÜ'nün İHA Projeleri: BeyTürk BF ve Alfa Kurt Sergide İlgi Odağı
3
Vali Sözer 112 ve GAMER'de İnceleme: Acil Müdahale Vurgusu
4
Kahramanmaraş'ta Ebrar Sitesi artık Anka Toplu Konutları
5
Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde Diyabetik Ayak ve Yara Bakım Servisi 4 Yıldır Şifa Dağıtıyor
6
Diyarbakır'da Düğün Sonrası Havai Fişek Elinde Patladı
7
Kütahya'da ÇOGEP-2025: Dumlupınar’da Parlayan Yıldızlar kursiyerleri sahne aldı

Mümine Senna Yıldız Gözaltında: İstanbul'da 18 Aralık 2025 Uyuşturucu Operasyonu

Okan Karacan Gözaltına Alındı: GAİN Medya Soruşturması Detayları

Zemheri 22 Aralık’ta Başlıyor: Türkiye 40 Gün Sürecek Dondurucu Soğuklara Hazırlanıyor

Taşacak Bu Deniz Final mi? TRT 1'den Erken Final İddialarına Yanıt

Sahil Güvenlik 2025 Uzman Erbaş Alımı Başladı — Başvuru Şartları ve Tarihler

31 Aralık Tatil mi? 1 Ocak 2026 Resmi Tatil ve Tatil Süresi

2026 KPSS Takvimi Açıklandı: Lisans, Önlisans, Lise ve DHBT Tarihleri

Aile Bakanlığı 3 Bin Personel Alıyor: Başvuru Duyurusu Aralık 2025'e Bekleniyor

İBB Ücretsiz ALES ve DGS Kursları — Başvuru, Tarihler ve Şartlar

Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 Personel Alımı 2026: Başvuru Tarihleri ve Kadrolar

Beyaz Show Kanal D'ye Dönüyor — Ne Zaman Başlıyor?

Bedelli Askerlik Ücreti ve Başvuru Takvimi: 2026 Zammından Önce Son Çıkış