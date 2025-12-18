Kuşadası'nda Eczacılık Gündemi: Sefa Karaaslan Kuşadası Ziyaretinde

Kuşadası'nda eczacılık gündemi masaya yatırıldı

Aydın Eczacı Odası Başkanı Sefa Karaaslan, bölge ziyaretleri kapsamında Kuşadası ilçesinde eczacılarla bir araya gelerek mesleki gelişmeler hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

Ziyaretler ve bilgilendirme dosyaları

Program çerçevesinde ilçede görev yapan eczacılar, eczanelerinde tek tek ziyaret edildi ve mesleğe ilişkin önemli konu başlıklarını içeren bilgilendirme dosyaları teslim edildi.

Yeni eczacılara hediye ve bölge toplantısı

Son dönemde mesleğe başlayan eczacılara Atatürk Portresi hediye edilirken, ziyaretlerin ardından Kuşadası Bölge Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda mesleki gelişmeler, sahada yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri ele alındı.

Karaaslan'dan teşekkür ve değerlendirme

Başkan Karaaslan, gösterilen ilgi ve misafirperverlikten dolayı Kuşadası'nda görev yapan meslektaşlarına teşekkür ederek, bölge ziyaretlerinin dayanışmayı güçlendirdiğini vurguladı. Karaaslan'ın açıklaması şöyle:

"Bölge ziyaretlerimize Kuşadası İlçemizle devam ettik. Meslektaşlarımızı eczanelerinde ziyaret ederek önemli konu başlıklarında bilgi notlarını içeren dosyalarımızı ilettik; son dönemde açılan meslektaşlarımıza Atatürk Portremizi hediye ettik. Devamında Bölge Toplantımızı gerçekleştirdik. Değerli katılımları ve güzel misafirperverlikleri için çok teşekkür ederiz"

