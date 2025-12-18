Manavgat'ta motosiklet tekrar kaza yaptı: Sürücü '10 bin lira masraf' dedi

Kaza ve konum

Antalya’nın Manavgat ilçesinde seyir halindeki bir motosiklet, sokaktan çıkan bir araçla çarpıştı. Kaza, Yukarı Hisar Mahallesi Hastane Caddesi ile 7007 Sokak kesişiminde meydana geldi.

Semih I. idaresindeki 06 FEN 746 plakalı motosiklet, yol kesişimine geldiği sırada Süleyman B. yönetimindeki 07 BZU 776 plakalı araçla çarpıştı. Çarpışma sonucu motosikletten fırlayan sürücü yaralandı.

Olay anı ve müdahale

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yerde yaralı halde bekleyen motosiklet sürücüsü, ambulansı beklerken çevresindekilere şu sözleri söyledi: "Çarşamba günü aynı şekilde yola çıkan bir araçla çarpışıp kaza yaptım. 10 bin lira masraf çıktı. Motosikletimi yaptırmadan yeniden kaza yaptım".

112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

