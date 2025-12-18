Mersin Yılbaşı Pazarı 2026: Özgecan Aslan Barış Meydanı'nda Işıltılı Açılış

Mersin Yılbaşı Pazarı 2026 Özgecan Aslan Barış Meydanı'nda açıldı

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından Özgecan Aslan Barış Meydanı'na kurulan Yılbaşı Pazarı, rengarenk stantları, göz alıcı ışıklandırmaları ve canlı etkinlikleriyle kentte yeni yıl coşkusunu başlattı. Ziyaretçiler, yılbaşı süslerinden el emeği hediyeliklere, takılardan seramik ürünlere kadar geniş bir ürün yelpazesini keşfederken, 2026 heyecanını doyasıya yaşıyor.

Renkli atmosfer, konserler ve lezzet durakları

Alan, yılbaşı konseptine uygun süslemeler ve ışıklarla donatıldı; ziyaretçiler yılbaşı ağacının önünde hatıra fotoğrafları çektiriyor. Pazarda yer alan yeme-içme stantları tantuniden dönere, hamburgerden sandviçlere, pastalardan çikolatalara kadar çeşitli tatlar sunuyor. Her akşam düzenlenen yerel konserler, sahne gösterileri, interaktif oyunlar ve DJ etkinlikleri ise atmosferi daha da hareketlendiriyor. Çocuklar için ayrılan oyun ve eğlence alanları da aileleri memnun ediyor.

Etkinlik süresi ve katılımcılar

12 Aralık’ta açılan pazar, 4 Ocak'a kadar açık kalacak ve 7’den 70’e tüm Mersinliler ile çevre illerden gelen ziyaretçileri ağırlayacak. Pazarda; hediyelik eşya, çiçek, yeme-içme stantları ve çocuk oyun alanlarının yanı sıra sosyal medya içerik üreticileri için görsel açıdan çekici alanlar da bulunuyor.

Yetkili açıklaması

Mersin Büyükşehir Belediyesi Denizkızı Turizm A.Ş Genel Müdürü Buğra Yıldız açılıştan bu yana görülen ilgiyi değerlendirerek şunları söyledi: "Büyükşehir Belediyemizin düzenlemiş olduğu Yılbaşı Pazarı tüm ışıltısıyla Mersinlileri ağırlıyor. Bu yıl dördüncüsünü düzenlemiş olduğumuz Yılbaşı Pazarımızda 125 stant bulunuyor. 12 Aralık’ta açtığımız Yılbaşı Pazarımız 4 Ocak’a kadar sürecek. Alanımızda hediyelik eşyalar, çiçek, yeme içme stantları, çocuk oyun ve eğlence alanları yer alıyor. Ayrıca alanımızda her gün değişik etkinlikler de planlanıyor. Her gün mutlaka bir konserimiz ve bir DJ etkinliğimiz var. Gün içerisinde bando etkinlikleri oluyor."

Yıldız sözlerine şu ifadelerle devam etti: "Alan, yılbaşı ruhunu çok iyi yansıtıyor, her yer ışıl ışıl. Yılbaşı Pazarımıza olan yoğun ilgiden dolayı esnafımız burada çok iyi satışlar yapıyor ve gayet mutlu ayrılıyorlar. Her gün çok yoğun bir kalabalık ağırlıyoruz. 7’den 70’e tüm Mersinliler Yılbaşı Pazarının tadını çıkarıyor" ve yeni yıl ruhunu yaşamak isteyen herkesi pazara davet etti.

