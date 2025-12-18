MOTAŞ 30 Şoför Alımı Yaptı — Noter Kura ile Belirlendi

Alım Süreci ve İstatistikler

Malatya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım ve Toplu Taşıma Hizmetleri Anonim Şirketi (MOTAŞ) tarafından, Malatya İstihdam Merkezi aracılığıyla 30 yeni şoför istihdam edildi.

İlana toplam 679 kişi başvuruda bulundu. Başvuru sürecinde yaş, ehliyet sınıfı ve diğer teknik yeterlilikler açısından uygunluk sağlayan 339 aday direksiyon ve motor sınavına tabi tutuldu. Yapılan değerlendirmeler sonucunda bu aşamayı başarıyla tamamlayan 142 kişi kura çekimi aşamasına geçmeye hak kazandı.

Noter Huzurunda Kura Çekimi

Direksiyon ve motor sınavında başarı sağlayan 142 otobüs şoförü adayı için 18 Aralık Perşembe günü Malatya Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi Konferans Salonu'nda noter huzurunda kura çekme programı gerçekleştirildi. Yapılan çekilişle 30 şoför MOTAŞ filosuna katılmaya hak kazandı.

Bu personel alımıyla birlikte yeni otobüs şoförleri, Malatya halkına güvenli, konforlu ve zamanında ulaşım hizmeti sunmak üzere göreve başlayacak.

