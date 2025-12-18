Samsun'da Çağlayan Mahallesi'nde İlginç Kaya Silueti

Samsun'un Salıpazarı ilçesine bağlı Çağlayan Mahallesi kırsalında, yamaçta tek başına duran bir kaya parçası dikkatleri üzerine çekiyor.

Uzaktan bakıldığında belirgin bir siluete sahip olan kaya, özellikle bulutlu havalarda daha da öne çıkıyor ve çevredeki ağaçlarla birlikte etkileyici bir doğal manzara oluşturuyor.

Mahalle Sakinleri ve Jeolojik Değerlendirme

Mahalle sakinleri kayanın uzun yıllardır aynı şekilde durduğunu ifade ediyor. Doğal yapısıyla ilgi çeken kaya parçasının, bölgenin jeolojik yapısının bir sonucu olduğu değerlendiriliyor ve hem yerel halkın hem de doğa tutkunlarının ilgisini çekmeye devam ediyor.

