DOLAR
42,73 -0,02%
EURO
50,23 -0,06%
ALTIN
5.945,09 0,26%
BITCOIN
3.718.967,85 -1,1%

Samsun'da Çağlayan Mahallesi'nde İlginç Kaya Silueti

Samsun'un Salıpazarı ilçesi Çağlayan Mahallesi'ndeki dikkat çeken kaya, silueti ve doğal yapısıyla mahalle sakinleri ve doğa tutkunlarının ilgisini çekiyor.

Yayın Tarihi: 18.12.2025 10:34
Güncelleme Tarihi: 18.12.2025 10:34
Samsun'da Çağlayan Mahallesi'nde İlginç Kaya Silueti

Samsun'da Çağlayan Mahallesi'nde İlginç Kaya Silueti

Samsun'un Salıpazarı ilçesine bağlı Çağlayan Mahallesi kırsalında, yamaçta tek başına duran bir kaya parçası dikkatleri üzerine çekiyor.

Uzaktan bakıldığında belirgin bir siluete sahip olan kaya, özellikle bulutlu havalarda daha da öne çıkıyor ve çevredeki ağaçlarla birlikte etkileyici bir doğal manzara oluşturuyor.

Mahalle Sakinleri ve Jeolojik Değerlendirme

Mahalle sakinleri kayanın uzun yıllardır aynı şekilde durduğunu ifade ediyor. Doğal yapısıyla ilgi çeken kaya parçasının, bölgenin jeolojik yapısının bir sonucu olduğu değerlendiriliyor ve hem yerel halkın hem de doğa tutkunlarının ilgisini çekmeye devam ediyor.

SAMSUN’DA BİR YAMAÇTA BULUNAN VE DİKKAT ÇEKİCİ GÖRÜNTÜSÜYLE İLGİ UYANDIRAN KAYA PARÇASI, MAHALLE...

SAMSUN’DA BİR YAMAÇTA BULUNAN VE DİKKAT ÇEKİCİ GÖRÜNTÜSÜYLE İLGİ UYANDIRAN KAYA PARÇASI, MAHALLE SAKİNLERİNİN VE DOĞA TUTKUNLARININ İLGİSİNİ ÇEKİYOR.

SAMSUN’DA BİR YAMAÇTA BULUNAN VE DİKKAT ÇEKİCİ GÖRÜNTÜSÜYLE İLGİ UYANDIRAN KAYA PARÇASI, MAHALLE...

İLGİLİ HABERLER

Zemheri 22 Aralık’ta Başlıyor: Türkiye 40 Gün Sürecek Dondurucu Soğuklara Hazırlanıyor

Taşacak Bu Deniz Final mi? TRT 1'den Erken Final İddialarına Yanıt

Okan Karacan Gözaltına Alındı: GAİN Medya Soruşturması Detayları

Mümine Senna Yıldız Gözaltında: İstanbul'da 18 Aralık 2025 Uyuşturucu Operasyonu

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çekirdek Aile Küçülüyor, Yalnız Yaşam Artıyor — Prof. Dr. Vehbi Ünal'ın Değerlendirmesi
2
BŞEÜ'nün İHA Projeleri: BeyTürk BF ve Alfa Kurt Sergide İlgi Odağı
3
Vali Sözer 112 ve GAMER'de İnceleme: Acil Müdahale Vurgusu
4
Kahramanmaraş'ta Ebrar Sitesi artık Anka Toplu Konutları
5
Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde Diyabetik Ayak ve Yara Bakım Servisi 4 Yıldır Şifa Dağıtıyor
6
Diyarbakır'da Düğün Sonrası Havai Fişek Elinde Patladı
7
Kütahya'da ÇOGEP-2025: Dumlupınar’da Parlayan Yıldızlar kursiyerleri sahne aldı

Mümine Senna Yıldız Gözaltında: İstanbul'da 18 Aralık 2025 Uyuşturucu Operasyonu

Okan Karacan Gözaltına Alındı: GAİN Medya Soruşturması Detayları

Zemheri 22 Aralık’ta Başlıyor: Türkiye 40 Gün Sürecek Dondurucu Soğuklara Hazırlanıyor

Taşacak Bu Deniz Final mi? TRT 1'den Erken Final İddialarına Yanıt

Sahil Güvenlik 2025 Uzman Erbaş Alımı Başladı — Başvuru Şartları ve Tarihler

31 Aralık Tatil mi? 1 Ocak 2026 Resmi Tatil ve Tatil Süresi

2026 KPSS Takvimi Açıklandı: Lisans, Önlisans, Lise ve DHBT Tarihleri

Aile Bakanlığı 3 Bin Personel Alıyor: Başvuru Duyurusu Aralık 2025'e Bekleniyor

İBB Ücretsiz ALES ve DGS Kursları — Başvuru, Tarihler ve Şartlar

Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 Personel Alımı 2026: Başvuru Tarihleri ve Kadrolar

Beyaz Show Kanal D'ye Dönüyor — Ne Zaman Başlıyor?

Bedelli Askerlik Ücreti ve Başvuru Takvimi: 2026 Zammından Önce Son Çıkış