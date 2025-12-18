Samsun Kavak'ta Jandarma Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı

Eş zamanlı baskınlarda sentetik ecza hap ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi

Samsun'un Kavak ilçesinde jandarma ekiplerince, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretinin önlenmesine yönelik düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yürütülen araştırma sonucu, iki şahsın uyuşturucu madde bulundurduğu bilgisine ulaşıldı. Bunun üzerine ekipler, şüphelilerin ikametlerine eş zamanlı operasyon düzenledi.

Yapılan aramalarda bin 500 adet sentetik ecza hap ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan şahıslar hakkında adli işlemlere başlandığı bildirildi.

SAMSUN’UN KAVAK İLÇESİNDE JANDARMA EKİPLERİNCE UYUŞTURUCU VE UYARICI MADDE TİCARETİNİN ÖNLENMESİNE YÖNELİK DÜZENLENEN OPERASYONDA 2 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI.