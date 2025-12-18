DOLAR
42,73 -0,02%
EURO
50,23 -0,06%
ALTIN
5.945,09 0,26%
BITCOIN
3.718.967,85 -1,1%

Samsun Kavak'ta Jandarma Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı

Samsun'un Kavak ilçesinde jandarma ekipleri düzenlediği operasyonda bin 500 adet sentetik ecza hap ve 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirerek 2 kişiyi gözaltına aldı.

Yayın Tarihi: 18.12.2025 10:37
Güncelleme Tarihi: 18.12.2025 10:37
Samsun Kavak'ta Jandarma Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı

Samsun Kavak'ta Jandarma Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı

Eş zamanlı baskınlarda sentetik ecza hap ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi

Samsun'un Kavak ilçesinde jandarma ekiplerince, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretinin önlenmesine yönelik düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yürütülen araştırma sonucu, iki şahsın uyuşturucu madde bulundurduğu bilgisine ulaşıldı. Bunun üzerine ekipler, şüphelilerin ikametlerine eş zamanlı operasyon düzenledi.

Yapılan aramalarda bin 500 adet sentetik ecza hap ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan şahıslar hakkında adli işlemlere başlandığı bildirildi.

SAMSUN’UN KAVAK İLÇESİNDE JANDARMA EKİPLERİNCE UYUŞTURUCU VE UYARICI MADDE TİCARETİNİN ÖNLENMESİNE...

SAMSUN’UN KAVAK İLÇESİNDE JANDARMA EKİPLERİNCE UYUŞTURUCU VE UYARICI MADDE TİCARETİNİN ÖNLENMESİNE YÖNELİK DÜZENLENEN OPERASYONDA 2 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI.

İLGİLİ HABERLER

Sahil Güvenlik 2025 Uzman Erbaş Alımı Başladı — Başvuru Şartları ve Tarihler

Taşacak Bu Deniz Final mi? TRT 1'den Erken Final İddialarına Yanıt

Okan Karacan Gözaltına Alındı: GAİN Medya Soruşturması Detayları

Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 Personel Alımı 2026: Başvuru Tarihleri ve Kadrolar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çekirdek Aile Küçülüyor, Yalnız Yaşam Artıyor — Prof. Dr. Vehbi Ünal'ın Değerlendirmesi
2
BŞEÜ'nün İHA Projeleri: BeyTürk BF ve Alfa Kurt Sergide İlgi Odağı
3
Vali Sözer 112 ve GAMER'de İnceleme: Acil Müdahale Vurgusu
4
Kahramanmaraş'ta Ebrar Sitesi artık Anka Toplu Konutları
5
Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde Diyabetik Ayak ve Yara Bakım Servisi 4 Yıldır Şifa Dağıtıyor
6
Diyarbakır'da Düğün Sonrası Havai Fişek Elinde Patladı
7
Kütahya'da ÇOGEP-2025: Dumlupınar’da Parlayan Yıldızlar kursiyerleri sahne aldı

Mümine Senna Yıldız Gözaltında: İstanbul'da 18 Aralık 2025 Uyuşturucu Operasyonu

Okan Karacan Gözaltına Alındı: GAİN Medya Soruşturması Detayları

Zemheri 22 Aralık’ta Başlıyor: Türkiye 40 Gün Sürecek Dondurucu Soğuklara Hazırlanıyor

Taşacak Bu Deniz Final mi? TRT 1'den Erken Final İddialarına Yanıt

Sahil Güvenlik 2025 Uzman Erbaş Alımı Başladı — Başvuru Şartları ve Tarihler

31 Aralık Tatil mi? 1 Ocak 2026 Resmi Tatil ve Tatil Süresi

2026 KPSS Takvimi Açıklandı: Lisans, Önlisans, Lise ve DHBT Tarihleri

Aile Bakanlığı 3 Bin Personel Alıyor: Başvuru Duyurusu Aralık 2025'e Bekleniyor

İBB Ücretsiz ALES ve DGS Kursları — Başvuru, Tarihler ve Şartlar

Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 Personel Alımı 2026: Başvuru Tarihleri ve Kadrolar

Beyaz Show Kanal D'ye Dönüyor — Ne Zaman Başlıyor?

Bedelli Askerlik Ücreti ve Başvuru Takvimi: 2026 Zammından Önce Son Çıkış