Serik'te Trafik Kazası: 43 Yaşındaki Lala Topaç Hayatını Kaybetti

Serik’te 10 Aralık'ta yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı 43 yaşındaki Lala Topaç, 8 günlük yaşam mücadelesinin ardından hayatını kaybetti.

Serik'te trafik kazası: 43 yaşındaki kadın yaşamını yitirdi

Belek'te yolun karşısına geçerken çarpma sonucu ağır yaralanan Lala Topaç 8 günlük müdahalelere rağmen hayatını kaybetti

Kaza, 10 Aralık sabahı Belek turizm merkezi yolunda meydana geldi. İşine gitmek üzere yolun karşısına geçmeye çalışırken, 43 yaşındaki Lala Topaç'a bir otomobil çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle ağır yaralanan Topaç'a olay yerinde ilk müdahale yapıldı. Ardından Serik'teki özel bir hastaneye kaldırılan Topaç, durumunun ciddiyeti nedeniyle Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne sevk edildi.

8 gün süren tedavi ve tüm müdahalelere rağmen Topaç kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Beş yıldızlı bir otelde ön büro personeli olarak çalıştığı belirtilen, 1 çocuk annesi olan Topaç'ın cansız bedeni Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

