Trump: Gümrük Gelirleriyle ABD Askerine 1.776 Dolar 'Savaşçı Payı' İkramiyesi

Trump, gümrük gelirleriyle 1,45 milyon ABD askerine Noel öncesi kişi başı 1.776 dolar 'savaşçı payı' ikramiyesi verileceğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 18.12.2025 10:38
Güncelleme Tarihi: 18.12.2025 10:39
Trump: Gümrük Gelirleriyle ABD Askerine 1.776 Dolar 'Savaşçı Payı' İkramiyesi

Trump, gümrük gelirleriyle askerlerine Noel öncesi 1.776 dolar ikramiye vereceğini açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'dan yaptığı yaklaşık 15 dakika süren ulusa sesleniş konuşmasında, gümrük vergilerinden elde edilen gelirlerle ordudaki personele Noel öncesi özel bir ikramiye ödeneceğini duyurdu.

İkramiye duyurusu

Trump, ordudaki personele yönelik duyurusunda şunları söyledi: "1,45 milyon askeri personele, Noel öncesinde 'savaşçı payı' dediğimiz bir özel ikramiye sunulacak. Ülkemizin kurulduğu 1776 yılının şerefine, her askere bin 776 dolar ödeme yapılacak." Trump, bu ikramiyelerin şimdiden yolda olduğunu belirtti.

Gümrük vergilerinin rolü

Trump, uygulamanın finansmanında gümrük vergilerinin etkisine vurgu yaparak, "Gümrük vergileri nedeniyle herkesin düşündüğünde çok daha fazla kazanç elde ettik. Hiç kimse bunu ordumuzdan daha çok hak etmiyor. Herkesi tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

Dış politika ve askeri kazanımlar

Konuşmasında dış politika başarılarını da sıralayan Trump, "10 ayda 8 savaşı çözdük, İran’ın nükleer tehdidini ortadan kaldırdık, Gazze’deki savaşı sona erdirdik" dedi ve Orta Doğu'ya barış getirildiğini savundu: "3 bin yıldır ilk kez Orta Doğu’ya barış geldi."

Sınır güvenliği ve göç

Sınır güvenliği konusunda sert bir duruş sergileyen Trump, açık sınır politikalarının ülkeye büyük bir tehdit getirdiğini iddia ederek, "Sınırlarımız açıktı ve ülkemiz, çoğu hapishanelerden ve akıl hastanelerinden gelen 25 milyon kişilik bir ordunun istilasına uğradı" dedi. Bu kişilerin arasında "uyuşturucu satıcıları, çete üyeleri ve katillerin" olduğunu öne sürdü.

Göç politikaları ve uygulamalar

Göreve gelir gelmez güney sınırında sıkı önlemler aldıklarını belirten Trump, "Son 7 aydır ülkemize tek bir yasadışı göçmen girmesine izin verilmedi. Herkes bunun imkansız olduğunu söylüyordu" diye konuştu ve Biden yönetimini eleştirdi: "Yasaya ihtiyacımız yoktu. Sadece yeni bir başkana ihtiyacımız vardı."

Suç ve uyuşturucu ile mücadele

Trump, yasadışı göçün suç oranlarını artırdığını iddia ederek, "Suçluları sınır dışı ediyoruz, en tehlikeli şehirlerimize güvenliği geri getiriyoruz" dedi. Washington örneğini vererek güvenlik seviyesinin yükseldiğini savundu ve uyuşturucuyla mücadelede "Deniz yoluyla ülkeye sokulan uyuşturucular yüzde 94 azaldı" ifadelerini kullandı.

Ekonomi, enflasyon ve yatırımlar

Ekonomiye ilişkin değerlendirmesinde, göreve geldiğinde enflasyonun "48 yılın en kötü seviyesi" olduğunu belirten Trump, bunun fiyatları yükselttiğini söyledi. Ayrıca, göreve geldiği Ocak ayından bu yana oluşturulan iş imkanlarının tamamının özel sektörde olduğunu vurguladı ve ülkeye sağladığı yatırımı öne çıkararak "ABD’ye 18 trilyon dolarlık yatırım sağladım" dedi.

Trump, yatırımların ve üretimin artmasında gümrük politikalarının rolünü şu sözlerle özetledi: "Şirketler ABD’de üretim yaparlarsa gümrük vergisi olmayacağını biliyor ve geri dönüyor." Enerji politikalarıyla ilgili olarak da "Ulusal Enerji Acil Durumu ilan ettim. Benzin birçok eyalette galon başına 2,5 doların altına indi" iddiasında bulundu.

Kapanış mesajı

Konuşmasını özetleyen Trump, "11 ay sonra sınırlarımız güvenli, enflasyon durdu, fiyatlar düştü" dedi ve "Amerika her zamankinden daha güçlü bir şekilde geri döndü" ifadelerini kullandı. Ayrıca yakında ABD Merkez Bankası (FED) Başkanlığı için aday göstereceği ismi açıklayacağını söyledi ve ulusa seslenişini tüm Amerikalıların Noel’ini kutlayarak tamamladı.

