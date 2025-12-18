ÜNİPERSEN'den Ankara'da Maaş Zammı Eylem Takvimi

Üniversite İdari Personel Sendikası (ÜNİPERSEN), maaş zammı taleplerini gündeme taşımak amacıyla Aralık ve Ocak aylarında Ankara merkezli bir dizi eylem düzenleyeceğini duyurdu. Sendika, açıklanan takvimle kamuoyunun ve yetkililerin dikkatini taleplerine çekmeyi hedefliyor.

Eylem Takvimi

19 Aralık — Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde başlayacak.

26 Aralık — Hazine ve Maliye Bakanlığı önünde toplanılacak.

2 Ocak 2026 — Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) önünde eylem yapılacak.

9 Ocak 2026 — Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Dikmen Kapısı önünde gerçekleştirilecek; bu tarihte memur ve emekliler iş bırakma eylemi yapacak.

16 Ocak 2026 — Yeniden Hazine ve Maliye Bakanlığı önünde buluşulacak.

Eylemlerin her biri 11.30'da başlayacak.

ÜNİPERSEN'in açıklamasında, planlanan basın açıklamaları ve iş bırakma eylemleriyle maaş zammı taleplerinin yetkililere iletileceği belirtildi.

