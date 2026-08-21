14 yaşında mutfağa giren genç şefin hedefi MasterChef ve Türkiye'nin en iyisi olmak

Adapazarı Uzun Çarşı’da genç yaşta iş hayatına erken adım

Sakarya’nın Adapazarı ilçesindeki tarihi Uzun Çarşı’da bir köfteci dükkanında çalışan 14 yaşındaki Ezel Süzgün, yaz tatilini evde geçirmek yerine çalışmayı tercih ederek iş yaşamına girdi. Başlangıçta garson olarak göreve başlayan Süzgün, kısa sürede mutfakta öğrenerek sorumluluk aldı ve şefliğe yükseldi. Yoğurduktan sonra pişirip servis ettiği köfteler ve hizmetindeki samimiyet, çevresinden takdir topluyor.

mesleki yolculuğu ve hedefleri:

Ezel, mesleğe babasının izinden giderek başladığını ve öğrenme sürecini uygulayarak ilerlettiğini anlatıyor: "Köftecilikte şef olarak çalışıyorum, şefliğe atandım. Yazın evde oturacağıma gelirim burada çalışırım daha iyi olur dedim ve geldim." Öğrendikçe daha çok sorumluluk aldığını, biber pişirip köfte yoğurup pişirdiğini söylüyor. Geleceğe dair planları arasında meslek lisesine gidip şeflik eğitimi almak ve MasterChef programına katılarak "Türkiye’nin en iyi şefi" ilan edilmek yer alıyor. Süzgün, kazancını da amaçları doğrultusunda kullanıyor: "Haftalık bin lira kazanıyorum. Şu ana kadar kazandığım parayı biriktirip bisiklet aldım. Şimdi elektrikli bisiklet almak için para biriktiriyorum."

çevresel destek ve mesajı:

Genç şefin başarısı ailesi, arkadaşları ve esnaf çevresinde olumlu karşılanıyor. Süzgün, arkadaşlarının genellikle gurur duyduğunu, bazılarının ise kıskandığını belirtiyor ve onlara şu mesajı veriyor: "Siz de çalışırsanız siz de başarırsınız". Okul dönemlerinde de çalışmayı sürdüreceğini söyleyen Ezel, öğretmenlerinden aldığı "aferin" sözlerinin de motivasyonuna katkı sağladığını ifade ediyor. Bölgedeki esnaf ve müşteriler, genç yaşta gösterdiği azim ve disiplin nedeniyle Süzgün’ü örnek gösteriyor.

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