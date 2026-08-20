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İlk rus transfer: Galatasaray'ın yeni yüzü Aleksey Batrakov

Galatasaray, Lokomotiv Moskova'dan 21 yaşındaki Aleksey Batrakov'u 25 milyon Euro'ya transfer ederek kulübün ilk Rus futbolcusunu kadrosuna kattı.

GİRİŞ: 20 Ağustos 2026 - 23:15

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Sinem Aksoy

İlk rus transfer: Galatasaray'ın yeni yüzü Aleksey Batrakov

İlk rus transfer: Galatasaray'ın yeni yüzü Aleksey Batrakov

Galatasaray, yeni sezon kadro çalışmalarında ikinci hamlesini tamamladı ve Rus ekibi Lokomotiv Moskova forması giyen 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Aleksey Batrakov'u renklerine bağladı. Genç oyuncu, sarı-kırmızılıların tarihindeki ilk Rus futbolcu olarak kayıtlara geçti.

transferin finansal ve sözleşme boyutu:

Kulüp, Lokomotiv Moskova'ya oyuncu için 25 milyon Euro bonservis ödeyecek ve Batrakov ile 5 yıllık sözleşme imzalandı. Bu hamle, Galatasaray'ın yaz transfer dönemindeki ikinci resmi adımı olarak açıklandı.

kulüp için taşıdığı anlam ve kadro verileri:

Batrakov'un gelişiyle Galatasaray, 55 farklı ülkeden futbolcu transfer etmiş oldu ve genç oyuncu kulübün 218. yabancı futbolcusu olarak tarihe geçti. Kulübün kadro tercihleri içinde en çok temsil edilen ülke ise Brezilya; geride kalan sezonlarda Galatasaray 25 Brezilyalı futbolcuyu kadrosuna katmıştı.

Genç orta sahaya yönelik beklentiler, hem yeni sezon planlaması hem de takım içi rekabet açısından dikkat çekiyor. Yönetim ve teknik ekip, Batrakov'un fiziksel özellikleri ve oyun tarzının Galatasaray formasıyla nasıl uyum sağlayacağı üzerinde çalışacak.

GALATASARAY&#039;IN YENİ TRANSFERİ 21 YAŞINDAKİ FUTBOLCU ALEKSEY BATRAKOV, SARI-KIRMIZILILARIN...

GALATASARAY'IN YENİ TRANSFERİ 21 YAŞINDAKİ FUTBOLCU ALEKSEY BATRAKOV, SARI-KIRMIZILILARIN TARİHİNDEKİ İLK RUS FUTBOLCUSU OLDU

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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