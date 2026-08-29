Dolar 48,2300 +0,47%
Euro 55,8696 -0,62%
Bist 14.641,56 +0,45%
Altın Gram 6.984,19 -3,43%
EUR/USD 1,1587 -0,61%
Brent Petrol 88,29 -0,26%
--°

Adana'da huzur ve güven uygulaması: arananlar yakalandı, trafik cezası tartışması sürdü

Adana'da polis ekiplerinin 'Huzur ve Güven' uygulamasında 1.615 görevli, 29.762 GBT sorgusu, 35 aranan yakalama ve milyonluk sürücü cezaları kayda geçti.

GİRİŞ: 29 Ağustos 2026 - 00:45

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Adana'da huzur ve güven uygulaması: arananlar yakalandı, trafik cezası tartışması sürdü

adana'da huzur ve güven uygulaması sonuçları

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde kent genelinde gerçekleştirilen 'Huzur ve Güven' uygulamasında çok sayıda ekip ve personel görev aldı. Uygulamaya devriye, narkotik, trafik ve asayiş ekipleri katılırken, havadan destek amacıyla helikopter de kullanıldı.

Yetkililer, uygulamanın kent güvenliğini artırmaya yönelik planlı denetimler kapsamında yapıldığını belirtti. Operasyon sırasında yapılan kontrollerde farklı suçlardan aranan kişiler ile trafik kurallarına uymayan sürücülere yönelik işlemler kayda geçti.

uygulamanın kapsamı ve yakalamalar:

Uygulamaya 1.615 polisin katıldığı, kent genelinde ana arterler üzerinde yapılan denetimlerde toplam 29.762 kişiye ilişkin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapıldığı açıklandı. Bu sorgulamalar sonucunda uyuşturucu, yaralama, hırsızlık gibi çeşitli suçlardan aranan 35 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Ayrıca kavşaklarda dilencilik ve satıcılık yaptığı tespit edilen 19 kişiye toplam 33.000 TL idari para cezası uygulandığı, umuma açık yer denetimleri kapsamında ise usulsüzlük tespit edilen 16 işyerine işlem yapıldığı belirtildi.

trafik denetimleri ve ceza tutanakları:

Trafik yönünden yapılan kontrollerde 7.937 araç kontrol edildi; bu kontrollerde 4 motosikletin çalıntı olduğu tespit edildi ve 2 araç trafiğe çıkmamak üzere men edildi. Kurallara uymadığı gerekçesiyle işlem yapılan sürücü sayısı 140 olarak verildi.

Kaynak metinde trafik cezalarının toplam tutarıyla ilgili iki farklı rakam yer almaktadır: bir bölümde 3.924.000 TL, diğer bölümde ise 3.647.000 TL şeklinde kayıt düşülmüştür. Haber metninde bu iki farklı tutar aynen korunmuştur.

ele geçirilen silah ve uyuşturucular:

Narkotik ve asayiş ekiplerinin aramalarında 4 ruhsatsız tabanca ve bunlara ait çok sayıda mermi ele geçirildi. Ayrıca 6 kesici-delici alet bulundu.

Uyuşturucu maddelere ilişkin ele geçirme tutanaklarında ise 11,48 gram metamfetamin, 2,04 gram bonzai, 1,07 gram esrar ve 175 ecstasy hap kaydedildi. Yapılan denetimlerin kent güvenliğine katkı sağlamayı hedeflediği vurgulandı.

Emniyet yetkilileri, benzer planlı uygulamaların düzenli olarak devam edeceğini ve kamu düzeninin korunmasına yönelik çalışmaların sürdürüleceğini belirtti.

ADANA’DA POLİSİN KENT GENELİNDE GERÇEKLEŞTİRDİĞİ ‘HUZUR VE GÜVEN’ UYGULAMASINDA KURALLARA UYMAYAN...

ADANA’DA POLİSİN KENT GENELİNDE GERÇEKLEŞTİRDİĞİ ‘HUZUR VE GÜVEN’ UYGULAMASINDA KURALLARA UYMAYAN 140 SÜRÜCÜYE TOPLAM 3 MİLYON 924 BİN TL PARA CEZASI UYGULANDI. UYGULAMADA ÇEŞİTLİ SUÇLARDAN ARANAN 35 KİŞİ DE YAKALANIRKEN 4 RUHSATSIZ TABANCA ELE GEÇİRİLDİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Direksiyonda sızan sürücü ambulans önünde posla yakıt bedelini tahsil etmeye çal...
images

Zeytinburnu'nda tramvay çarpışmasının vagonları parça parça kaldırıldı
images

Araç alım-satım tartışması taşlı ve silahlı kavgaya dönüştü
images

Nefes helikopteri Fethiye'deki yangında gece müdahalesinin merkezinde

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Direksiyonda sızan sürücü ambulans önünde posla yakıt bedelini tahsil etmeye çalıştı

Zeytinburnu'nda tramvay çarpışmasının vagonları parça parça kaldırıldı

Araç alım-satım tartışması taşlı ve silahlı kavgaya dönüştü

Nefes helikopteri Fethiye'deki yangında gece müdahalesinin merkezinde

TREND HABERLER

Trabzonspor evinde Başakşehir'i 2-1 mağlup etti

Kayseri Kadın FK üç yabancı bir yerliyle kadroyu genişletti

Salah ve Shomurodov’un golleriyle ilk yarı 1-1

Nevada'da yön değiştiren rüzgarların hızlandırdığı yangın 61 bin dönümü küle çevirdi

Galatasaray antrenmanda ritmini yükseltti: Göztepe sınavı için son dokunuşlar

MHP'den çiftçilere destek çağrısı: NBŞ ve fiyat dengesizliği endişe yaratıyor

Kayseri'de kavşakta çarpışma: dört yaralı

Kayseri'de korsan taksicilik operasyonunda sürücüye 100 bin lira ceza