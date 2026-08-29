Adana'da huzur ve güven uygulaması: arananlar yakalandı, trafik cezası tartışması sürdü

adana'da huzur ve güven uygulaması sonuçları

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde kent genelinde gerçekleştirilen 'Huzur ve Güven' uygulamasında çok sayıda ekip ve personel görev aldı. Uygulamaya devriye, narkotik, trafik ve asayiş ekipleri katılırken, havadan destek amacıyla helikopter de kullanıldı.

Yetkililer, uygulamanın kent güvenliğini artırmaya yönelik planlı denetimler kapsamında yapıldığını belirtti. Operasyon sırasında yapılan kontrollerde farklı suçlardan aranan kişiler ile trafik kurallarına uymayan sürücülere yönelik işlemler kayda geçti.

uygulamanın kapsamı ve yakalamalar:

Uygulamaya 1.615 polisin katıldığı, kent genelinde ana arterler üzerinde yapılan denetimlerde toplam 29.762 kişiye ilişkin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapıldığı açıklandı. Bu sorgulamalar sonucunda uyuşturucu, yaralama, hırsızlık gibi çeşitli suçlardan aranan 35 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Ayrıca kavşaklarda dilencilik ve satıcılık yaptığı tespit edilen 19 kişiye toplam 33.000 TL idari para cezası uygulandığı, umuma açık yer denetimleri kapsamında ise usulsüzlük tespit edilen 16 işyerine işlem yapıldığı belirtildi.

trafik denetimleri ve ceza tutanakları:

Trafik yönünden yapılan kontrollerde 7.937 araç kontrol edildi; bu kontrollerde 4 motosikletin çalıntı olduğu tespit edildi ve 2 araç trafiğe çıkmamak üzere men edildi. Kurallara uymadığı gerekçesiyle işlem yapılan sürücü sayısı 140 olarak verildi.

Kaynak metinde trafik cezalarının toplam tutarıyla ilgili iki farklı rakam yer almaktadır: bir bölümde 3.924.000 TL, diğer bölümde ise 3.647.000 TL şeklinde kayıt düşülmüştür. Haber metninde bu iki farklı tutar aynen korunmuştur.

ele geçirilen silah ve uyuşturucular:

Narkotik ve asayiş ekiplerinin aramalarında 4 ruhsatsız tabanca ve bunlara ait çok sayıda mermi ele geçirildi. Ayrıca 6 kesici-delici alet bulundu.

Uyuşturucu maddelere ilişkin ele geçirme tutanaklarında ise 11,48 gram metamfetamin, 2,04 gram bonzai, 1,07 gram esrar ve 175 ecstasy hap kaydedildi. Yapılan denetimlerin kent güvenliğine katkı sağlamayı hedeflediği vurgulandı.

Emniyet yetkilileri, benzer planlı uygulamaların düzenli olarak devam edeceğini ve kamu düzeninin korunmasına yönelik çalışmaların sürdürüleceğini belirtti.

ADANA’DA POLİSİN KENT GENELİNDE GERÇEKLEŞTİRDİĞİ ‘HUZUR VE GÜVEN’ UYGULAMASINDA KURALLARA UYMAYAN 140 SÜRÜCÜYE TOPLAM 3 MİLYON 924 BİN TL PARA CEZASI UYGULANDI. UYGULAMADA ÇEŞİTLİ SUÇLARDAN ARANAN 35 KİŞİ DE YAKALANIRKEN 4 RUHSATSIZ TABANCA ELE GEÇİRİLDİ.