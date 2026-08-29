Zeytinburnu'nda tramvay çarpışmasının vagonları parça parça kaldırıldı

olayın gelişimi:

Zeytinburnu'nda T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nın Pazartekke ile Topkapı durakları arasında iki tramvayın kafa kafaya çarpışması sonucu 11 kişi yaralandı. Kaza, saat 20.45 civarında gerçekleşti ve bölgeye acil yardım ekipleri sevk edildi.

kaza sonrası müdahale ve çalışma süresi:

Kazanın ardından yürütülen kurtarma ve inceleme çalışmaları yaklaşık 4 saat sürdü. Operasyonlar kapsamında, kaza yapan tramvayların vagonları güvenlik önlemleri alınarak parçalar halinde olay yerinden kaldırıldı; bu çalışmalar saat 00.30 itibarıyla tamamlanmaya başladı.

ulaşımın normale dönmesi:

Bütün vagonların kaldırılmasının ardından hattaki engeller temizlendi ve yetkililer tarafından yapılan çalışmaların tamamlanmasıyla tramvay yolu tamamen açıldı. Olay, Pazartekke ile Topkapı arasındaki güzergâhta seferlerin yeniden düzenlenmesini sağladı.

ZEYTİNBURNU'NDA KAFA KAFAYA ÇARPIŞAN TRAMVAYLAR KAZA ALANINDAN KALDIRILDI